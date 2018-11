Zesde competitienederlaag voor Helmond Sport, TOP Oss sterkste in Brabantse derby

EINDHOVEN - Helmond Sport blijft ook na twaalf speelronden in de Keuken Kampioen Divisie zonder zege. De ploeg van trainer Rob Alflen verloor thuis van Almere City FC (1-2). TOP Oss won het Brabants onderonsje met FC Eindhoven, terwijl RKC kansloos verloor bij FC Twente.

Helmond Sport - Almere City FC 1-2

Helmond Sport bleef opnieuw zonder zege in de eerste divisie. Inclusief het vorige seizoen bedraagt de reeks zónder overwinning nu al negentien competitiewedstrijden, een aanscherping van een negatief clubrecord. Voor de laatste zege moeten we terug naar 23 maart van dit jaar: 2-1 tegen TOP Oss.

Na een zeer rustige openingsfase kwam Helmond Sport in de 33ste minuut nog wel op voorsprong via de 19-jarige Bodi Brusselers. De middenvelder kopte de bal met een fraaie boog achter doelman Timo Plattel: 1-0. Op slag van rust trokken de bezoekers de stand gelijk via aanvaller Edoardo Soleri: 1-1.

Diezelfde Soleri zorgde een kwartier na rust met een kopbal van dichtbij voor de 1-2. In de slotminuten leek de thuisploeg nog op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd.









TOP Oss - FC Eindhoven 2-0

TOP Oss won voor het eerst in dit seizoen twee competitieduels op rij. De Ossenaren revancheerden zich zo voor de tussentijdse bekeruitschakeling tegen AFC van deze week. TOP kwam vier minuten vóór rust op 1-0: het was Huseyin Dogan die de score openbrak met een fraai schot in de rechterbovenhoek, zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen.

Een paar minuter later was daar ook de 2-0. Ragnar Oratmangoen schoot een afvallende bal uit een corner binnen. Een mooi moment in de 57ste minuut: de rentree van Ferry de Regt bij TOP Oss. De Limburgse verdediger keerde na maanden van blessureleed terug op het veld.









FC Twente - RKC Waalwijk 3-1

RKC kon geen passend vervolg geven aan de verrassende bekerzege op PSV van afgelopen dinsdag. De ploeg bleef in Enschede voor de negende keer in de laatste tien wedstrijden zonder winst. FC Twente kwam in de zeventiende minuut op voorsprong: Peet Bijen stond bij een hoekschop helemaal vrij bij de tweede paal en tikte simpel de 1-0 binnen.

De Tukkers verdubbelden de marge in de 39ste minuut via middenvelder Aitor Cantalapiedra: 2-0. Hij krulde de bal met links langs doelman Etienne Vaessen. Laat in de tweede helft viel het doek definitief voor RKC: Michael Maria zette de 3-0 op het bord met een individuele actie en een onhoudbaar schot in de verre hoek. Diep in blessuretijd redde Dylan Seys de sportieve eer voor RKC : 3-1.













VOORAF: Statistieken en opstellingen

• Helmond Sport heeft als enige club in de eerste divisie nog geen enkele wedstrijd kunnen winnen.

• Na elf duels staan er zes gelijke spelen en vijf nederlagen op het conto van de Helmonders.

• Helmond Sport won maar één van zijn laatste vijf thuiswedstrijden tegen Almere City FC (1-0 in 2014/15)

• TOP Oss presteert de laatste weken wisselvallig in competitieverband. De ploeg van trainer Klaas Wels won maar drie van zijn laatste acht duels.

• TOP Oss won dit seizoen nog geen twee wedstrijden achter elkaar.

• RKC maakte vorige week tegen Jong FC Utrecht (3-2) een einde aan een reeks van acht competitieduels op rij zonder winst

• RKC staat voor het eerst in de historie in de eerste divisie tegenover FC Twente.

• In de Eredivisie stonden beide clubs 23 keer eerder tegenover elkaar in Enschede. De balans is met veertien zeges in het voordeel van de Tukkers, die pas twee keer verloren van de Waalwijkers.

• FC Eindhoven won maar één van zijn laatste acht uitduels met TOP Oss (0-4 in 2015/16). De overige zeven wedstrijden in die reeks mondden uit in vijf nederlagen en twee gelijke spelen.