Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mark van Bommel neemt alsnog verantwoordelijkheid bekeruitschakeling: 'Maar ik heb geen spijt' PSV-trainer Mark van Bommel

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel heeft tijdens het wekelijkse perspraatje de verantwoordelijkheid op zich genomen van de verrassende bekeruitschakeling in eigen huis tegen RKC Waalwijk. "Ik heb besloten om met dit elftal te spelen. Maar spijt is niet het goede woord. Ik heb geen spijt, want ik heb er goed over nagedacht."

Geschreven door Job Willemse

Van Bommel laakte vooral de instelling van zijn spelers. "Je kunt een wedstrijd verliezen, maar de manier waarop, daar heb ik veel moeite mee. Dat heb ik ook tegen de spelersgroep gezegd." Volgens de beginnend oefenmeester heeft zijn ploeg dus niet alles gegeven in de wedstrijd met RKC. "En die wedstrijd heeft natuurlijk ook invloed op de volgende wedstrijd", doelt Van Bommel op het competitietreffen met Vitesse. Tekst gaat door onder de tweet. LEES OOK: PSV ligt uit de beker na blamage tegen RKC Waalwijk Steven Bergwijn

In aanloop naar de thuiswedstrijd met Vitesse kreeg Van Bommel nog wel goed nieuws uit de ziekenboeg. Aanvaller Steven Bergwijn is namelijk weer inzetbaar, zo bevestigde de PSV-trainer. Van Bommel werd ook nogmaals gevraagd naar de situatie omtrent Maxi Romero. De Argentijnse spits speelde tot op heden een handvol minuten in het eerste van PSV, maar lijkt nu echt op de weg terug te zijn. "We hebben hem een tijdje geleden bewust uit de groep gehaald. Dat was beter voor de speler. Maar het belangrijkste is dat we nu geduld hebben." Vitesse, de huidige nummer vijf in de competitie, is volgens Van Bommel anders dan andere ploegen. "Zij zijn heel moeilijk te bespelen. Ze hebben geen standaard systeem en brengen veel variatie in hun spel." PSV speelt zaterdagavond om 18.30 uur thuis tegen Vitesse. Omroep Brabant houdt de wedstrijd LIVE bij op de site en app.