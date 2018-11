Boeren krijgen drie dagen geen vergunning voor uitbreiding bedrijf

DEN BOSCH - Boeren in Brabant krijgen op 7, 8 en 9 november geen vergunning voor de uitbreiding van hun bedrijf. Woensdag 7 november maakt het Europese Hof bekend of het Nederlandse beleid om de uitstoot van stikstof op natuurgebieden wel deugt. Zo niet, dan heeft dat grote gevolgen. De provincie heeft drie dagen nodig de uitspraak van het Hof te bestuderen. Op die dagen worden geen vergunningen verleend, zo maakte gedeputeerde Johan van den Hout vrijdag bekend.

PAS. Drie letters die op het netvlies van elke Brabantse boer staan. Ze staan voor Programma Aanpak Stikstof. Elke veeboer die zijn bedrijf wil uitbreiden, moet zijn plannen langs de meetlat van het PAS leggen. Wordt er volgens het PAS te veel stikstof uitgestoten, dan gaat de vergunningaanvraag de prullenbak in. Maar is het PAS wel in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn? De Raad van State besloot in mei 2017 dat die vraag voorgelegd wordt aan het Europese Hof.

In strijd met de regels

Aanleiding zijn zes natuurvergunningen die het college van Gedeputeerde Staten van Brabant heeft verleend aan zes verschillende veehouderijen in Someren en Deurne. De Stichting Werkgroep Behoud de Peel ging daartegen in beroep. Volgens de werkgroep heeft het PAS zoveel tekortkomingen dat de natuurvergunningen niet verleend hadden mogen worden. Het PAS is volgens de Werkgroep Behoud de Peel in strijd met Europese regels.

Het kabinet heeft het PAS ontwikkeld om maatregelen te nemen die de gevolgen van stikstofneerslag moeten laten afnemen, én om ruimte te geven aan bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In het PAS wordt geregeld hoeveel stikstofuitstoot maximaal is toegestaan bij de uitbreiding van boerenbedrijven, de aanleg van nieuwe woonwijken en industriële bedrijven, maar ook bij de aanleg van nieuwe wegen.

De Raad van State trof in mei 2017 geen voorlopige voorziening, wat betekende dat de boeren tot nu toe gebruik konden blijven maken van de vergunningen.