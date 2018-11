Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brabander betrokken bij megadrugsvangst Spanje, huiszoekingen in Waalwijk en Kaatsheuvel Archieffoto: ANP

WAALWIJK - Bij de megadrugsvangst van zes ton cocaïne, vorige week in Spanje, is een Brabander (39) betrokken. Hij heeft een huis in Waalwijk en daar is de politie vrijdag binnengevallen. Ook de vader van de verdachte is in beeld. Ze wonen allebei in Spanje maar hebben in Brabant nog wel wat bezittingen.

Het Landelijk Parket en de Landelijke Recherche kwamen vrijdag in actie met invallen in huizen in Waalwijk, Asperen (Gelderland) en in een bedrijfspand in Kaatsheuvel. Volgens de politie gaat het om een witwasonderzoek. De recherche zocht in een van haar opsporingsonderzoeken naar bewijsmateriaal voor witwassen. De politie had al witwassignalen waarbij een man en zijn zoon (39) betrokken waren. De vermoedens werd sterker toen bekend werd dat de zoon op 24 oktober werd aangehouden in Spanje voor de megacokevangst, een van de grootste cocaïnevangsten ooit in Europa.



De twee woningen zijn doorzocht en daarna is er beslag op gelegd. Daarnaast zijn luxe auto's in beslag genomen, een Range Rover en Mercedes, maar ook dure horloges en administratie. In Brabant is niemand gearresteerd.