Kromowidjojo lekker op dreef in Azië: goud bij wereldbekerwedstrijden in Peking Ranomi Kromowidjojo. (Foto: VI Images)

PEKING - Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking de gouden medaille gewonnen. De PSV-zwemster, meervoudig olympisch kampioene, was de snelste op de 50 meter vrije slag in 23,48.

Geschreven door Ramon Min

Behalve Kromowidhjojo zorgde ook Kira Toussaint in Peking voor Nederlands succes. De Amstelveense sloeg toe op de 50 meter rugslag en won in een tijd van 26,21. Femke Heemskerk werd tweede op de 400 meter vrije slag (4.02,24) en ook nog eens derde op de 50 meter vrije slag (23,91). Arno Kamminga miste in de Chinese hoofdstad met de negende plaats in de series de finale op de 100 meter schoolslag (58,91). Voorbereiden op WK korte baan

Kromowidjojo zwemt na de wedstrijden in Peking ook nog wereldbekerwedstrijden in Tokyo (9-11 november) en Singapore (15-17 november). De drie wereldbekerwedstrijden in Azië vormen de laatste voorbereiding op de wereldkampioenschappen korte baan die van 11 tot en met 16 december in het Chinese Hangzhou op de kalender staan.