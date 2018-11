Pieter Buist begon als vuilnisman maar is nu wereldkampioen kooivechten

Als zijn ex-collega's door de straat rijden, kruipt bij Buist het bloed waar het niet gaan kan. De vechtsporter springt soms nog wel eens op de vuilniswagen om een handje mee te helpen. De ogen van de wereldkampioen MMA twinkelen dan ook als we hem vragen om eens te laten zien hoe het leven van vuilnisophaler er uitziet.

De reflecterende kleding gaat aan en Buist mengt zich bij de uitvalsbasis van de afvalservice aan de Slingerweg in de groep werknemers die pauze heeft. "Om eerlijk te zijn, ik mis het soms wel", zegt Buist over zijn vorige leven als vuilnisman. "Het werkt soms niet, maar mijn collega's zijn echt broeders van me. Ze steunden mij ook altijd als ik een wedstrijd had. Die wereldtitel is ook voor mijn collega's."

Bekijk de video en lees verder.

Regen, wind en sneeuw

Buist stapte een aantal maanden geleden van de vuilniswagen om zich volledig te wijden aan zijn sport. Mixed Martial Arts, een combinatie van vechtsporten, vroeger ook wel kooivechten genoemd. Eind september ging de droom in vervulling en werd hij inderdaad wereldkampioen bij de lichtgewichten door tegenstander Sully Bully te verslaan. Zijn werk als vuilnisman hielp hem daarbij.

"Je haalt op een dag zo'n 20.000 kilo op", zegt Pieter Buist over de acht jaar dat hij het vuilnis ophaalde in zijn stad Breda. "Daar zitten zware bakken tussen, dus daar word je sterk van. Je moet hard werken en dat maakt je bescheiden en nederig. Regen, wind en sneeuw, je moet gewoon. Daar bouw je karakter mee op."

Arm gezin

Hoewel hij er lol aan beleeft, zal Buist niet snel terugkeren op de vuilniswagen. Hij wil zijn profbestaan uitbouwen en nog vele wereldtitels binnenslepen. "Ik kom uit een arm gezin, dus het financiële is voor mij ook belangrijk", zo zegt hij. "Maar de 'legacy' die je achterlaat, vind ik het belangrijkste."