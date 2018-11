Deel dit artikel:













PSV Vrouwen houdt koppositie in Eredivisie stevig in handen na zesde zege op rij Vreugde bij de vrouwen van PSV na de 1-3 zege bij PEC Zwolle. (Foto: Orange Pictures)

ZWOLLE - De vrouwen van PSV hebben vrijdagavond hun zesde overwinning op rij behaald in de Eredivisie. De ploeg van trainer Sander Luiten was in Zwolle te sterk voor PEC (1-3) en houdt de koppositie daarmee stevig in handen.

Geschreven door Ramon Min

Voor PSV Vrouwen troffen de Jamaicaans international Dominique Bond-Flasza en de Amerikaanse Maddy Williams (twee keer) doel. Tussendoor zorgde Maud Asbroek vlak na rust voor de enige Zwolse treffer (1-1), uit een vrije trap. Kraker met Ajax

PSV heeft nu vijf punten voorsprong op ADO Den Haag en zes op Ajax, dat echter zondag nog in actie komt. Na de interlandperiode van komende week staat de Eindhovense ploeg op vrijdag 16 november op eigen veld tegenover Ajax. Dan kan PSV de landskampioen een fikse dreun geven in de strijd om de titel. LEES OOK: 'We gaan er voor', net als bij de mannen liggen ook de PSV Vrouwen op kampioenskoers'