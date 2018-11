Tientallen verwaarloosde dieren in Ommel, verdachte man: 'Ze waren al in slechte gezondheid'

Een van de verwaarloosde kippen in Ommel. (Foto: Politie)

OMMEL - In Ommel zijn vrijdag tientallen verwaarloosde dieren gevonden. De politie trof onder andere duiven, kippen, uilen, eenden en katten in slechte gezondheid aan.

De Dierenpolitie kreeg een tip binnen over de dieren. Toen zij vrijdag in Ommel gingen kijken, troffen ze daar een flinke hoeveelheid dieren aan. Voor de bok, huismus, haan, meerdere sierduiven, oehoes, eenden, kippen en katten is opvang geregeld.

De verdachte is een 32-jarige man uit Lieshout. Volgens de politie is hij al vaker naar voren gekomen in zaken waarbij dieren werden verwaarloosd. Zo zou hij zijn betrokken bij

Verdachte man ontkent

Volgens de verdachte man is er sprake van een misverstand. "Ik vang de dieren juist op om ze weer gezond te krijgen", vertelt de man tegen Omroep Brabant. Hij wil anoniem blijven. Zijn naam is wel bekend bij de redactie.

"Ik heb ze gekregen van een handelaar. Toen ik ze kreeg, was een aantal van de dieren al in slechte gezondheid. Het ging mij er puur om dat de dieren weer gezond zouden worden." Volgens de politie is hij niet voor niets verdachte en moet de 32-jarige verdachte zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.