Nicky Opheij loopt marathon van New York voor het goede doel: 'Het stond op mijn bucketlist' Nicky Opheij. (Foto: Studio Prdxd).

NEW YORK - 42 kilometer en 195 meter is de Marathon van New York, die over twee dagen van start gaat. En model Nicky Opheij uit Handel gaat hem helemaal lopen. Dat doet ze om geld op te halen voor Dance4Life, en: "Het stond al een paar jaar op mijn bucketlist."

"Ik werd gevraagd om geld in te zamelen, en het leek me een uitdaging", zegt ze de twee dagen voordat ze de beproeving moet doorstaan. En ze gaat als echte bikkel niet voor de halve, maar de hele marathon: "Als je iets doet, dan moet je het goed doen." Nicky hoopt in totaal vijfduizend euro op te halen voor het begin van de marathon. Ze staat vrijdagavond op een kleine 1500 euro: "Ja, ik moet nog wel even wat." Dance4Life gebruikt het geld om jongeren in derdewereldlanden te helpen.