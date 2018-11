Wat te doen bij een terroristische aanval? Hulpdiensten oefenen in stadion en ziekenhuis in Tilburg

TILBURG - Wie zaterdagochtend in Tilburg wakker schrikt van allerlei hulpdiensten hoeft niet te vrezen. In het stadion van Willem II bootsen verschillende hulpdiensten na wat er moet gebeuren na een terroristische aanval. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis houdt namelijk een grote rampenoefening bij het Willem II-stadion.

Bij de oefening werken het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, het Rode Kruis, de politie, ambulancediensten, brandweer en Dienst Speciale Interventies samen. Bij het stadion wordt een terrein ingericht waar 'slachtoffers' worden opgevangen. Hiervoor worden figuranten ingezet.

Protocollen

Aan de oefening werken vijfhonderd mensen mee. Er wordt getraind in het overmeesteren van terroristen, in samenwerking en communicatie onderling, in het volgen van protocollen en het verzorgen van slachtoffers.

Naast het Willem II-stadion wordt ook geoefend in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De oefening begon om zeven uur in de ochtend en eindigt om tien uur.