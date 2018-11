TOP Oss presteert goed onder ‘Klaas Klopp’: ‘Hij is recht door zee'

OSS - Klaas Klopp, zo werd Klaas Wels al een beetje gekscherend genoemd. De oefenmeester van TOP Oss presteert met zijn ploeg buitengewoon goed in de Keuken Kampioen Divisie. Zelf wijst de trainer vooral naar het collectief. Lion Kaak en Huseyn Dogan draaien er niet omheen, er gaan veel credits naar Wels.

Tegen FC Eindhoven speelde de trainer ook weer een belangrijke rol. Na bijna twintig minuten riep hij Kaak bij zich. "Het was ren je rot en heen en weer, we kwamen niet in de duels. We hebben het omgezet, gingen met de spitsen achter elkaar spelen. Gelukkig maak je dan twee goals. Of het toeval is weet ik niet, maar we stonden wel beter”, geeft Kaak aan.

“Ik denk dat de trainer altijd voor meer dan de helft verantwoordelijk is voor de prestaties. Wij moeten het doen, maar als wij niet luisteren wordt het los zand”, gaat de middenvelder verder. Huseyin Dogan sluit zich aan bij zijn ploeggenoot. "We wonnen met 1-5 van NEC, toen was het ook een tactische keuze vooraf. We hebben bepaalde spelers vrijgelaten en het zag er afwachtend uit, maar we hadden wel de meeste kansen.”

'Bijzondere trainer'

De vergelijking met Liverpool-trainer Klopp was misschien wat overdreven, vond Wels zelf in ieder geval. Toch zijn de spelers van TOP Oss lovend over hem. "Het is een bijzondere trainer", begint Kaak. "Hij is recht door zee. Dat is in de voetbalwereld soms het belangrijkste. Niet achter de rug blabla, maar zeggen waar het op staat."

"En je moet met hem mee, met zijn filosofie en visie. Doe je dat niet, dan rot je maar op. Natuurlijk heeft hij ook zijn eigenaardigheden, maar die heeft iedereen. We respecteren hem wel. Hij staat tussen de groep, maar op de juiste momenten ook boven de groep.”

Dogan weet dat het goed is dat een trainer soms recht door zee is. "Soms? Ik denk altijd wel. Elke voetballer snakt naar de waarheid. Ik heb al vaker gezegd, ik heb bewondering voor de manier waarop de trainer het oppakt, de hele technische staf. Vooral met de beperkte middelen die we bij de club hebben, dat kun je niet vaak genoeg benoemen."

Mopperen en knuffelen

Wels wijst bij een compliment naar de hele club. Hij voelt zich gesteund door staf, technisch directeur en spelers. "Er vallen hier harde woorden en lieve woorden. We mopperen op elkaar en knuffelen elkaar. Natuurlijk heb ik daar een rol in. Maar dat kan alleen als ik gesteund word door die mensen."

"De club zit op een positieve manier in de lift en ik ben blij en trots dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Maar we doen nog steeds alles stap voor stap, met beide benen op de grond. Want we weten dat wanneer we niet alles geven, we van elke tegenstander kunnen verliezen", aldus Wels.