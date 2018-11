Theo Maassen veroorzaakt lange rij wachtenden voor theater: 'Om vijf uur stonden er al mensen'

In Pand P van het Parktheater gaat Maassen op 13 en 14 december zijn nieuwe voorstelling 'try-outen'. Alleen deze zaterdag kon je hier tickets voor krijgen.

'Binnen vijftien minuten uitverkocht'

"We denken dat er zo'n 150 gasten in de rij stonden", vertelt een woordvoerster van het Parktheater. "We hadden een kleine honderd kaarten te verkopen, twee keer de middenzaal van Pand P. Iedereen mocht twee kaarten kopen dus de eerste vijftig hadden geluk. De eerste mensen stonden al om vijf uur 's nachts voor de deur. De voorstellingen waren binnen vijftien minuten uitverkocht."

Wie de kaartjes misliep, hoeft niet te treuren. "In het seizoen 2019-2020 is de voorstelling ook te zien in het Parktheater."

Drukte voor Pand P. (Foto: Twitter Parktheater)

Situatie gewijzigd

De nieuwe show van Theo Maassen draagt de titel 'Situatie gewijzigd'. Het is de tiende solovoorstelling van de Eindhovenaar. Een ongemakkelijke, maar hilarische monoloog over de opkomst en ondergang van de witte man. De show is volgens het theater 'een spijtbetuiging, een pleidooi, een ode, een donderspeech, een klaagzang, een smeekbede, een schreeuw om aandacht, maar op de keper beschouwd toch vooral een laatste stuiptrekking'.

"Theo Maassen is een witte, heteroseksuele man van middelbare leeftijd. Dus moet hij sowieso zijn bek houden. Nu zijn andere mensen aan de beurt. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Theo vindt er nou eenmaal het zijne van. Dus doet hij wat hij niet laten kan: hij beklimt het podium en laat zijn gedachten de vrije loop. Maar is dat wel zo’n goed idee in deze tijd? Is dat niet vragen om moeilijkheden?"