Radeloze kinderen starten doneeractie voor depressieve moeder

ROOSENDAAL - De moeder van Mick en Kim uit Roosendaal is al jaren depressief. Therapieën, medicijnen, elektroshocktherapie, niets helpt, aldus Mick. DBS (Deep Brain Stimulation), een operatie waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst, zou uitkomst kunnen bieden. Maar die vergoedt zorgverzekeraar CZ niet. Omdat ze radeloos zijn, zijn ze nu een doneeractie gestart.

Hij houdt veel van zijn moeder Jolanda, maar Mick (24) geeft ook toe dat het leven met een depressieve ouder moeilijk en zwaar is. “Het is er eigenlijk altijd. Ook in tijden dat het wat beter gaat. Omdat je dan altijd bezig bent met de vraag voor hoe lang dat is. Want er gebeurt iedere keer wel iets of juist niet, waardoor mijn moeder terugzakt in haar depressie. Vooral de laatste drie jaar zijn heftig en intensief. We hebben veel contact, maar dat contact gaat altijd over het negatieve, het zware, het zwarte en de verdrietige dingen. Over dat ze het niet meer ziet zitten en zich rot voelt.”

Laatste hoop

Mick praat rustig en volwassen over zijn leven en dat van zijn zusje. En over de impact die de depressiviteit van zijn moeder daarop heeft en heeft gehad. "Je hebt soms het gevoel dat je geen moeder hebt. En omdat ik mijn vader ook niet zie, voelt dat al snel alsof je geen ouders hebt." Als hij vertelt hoe zijn laatste hoop op een effectieve behandeling voor zijn moeder de bodem in is geslagen, begint hij te huilen.

“Het gaat echt heel slecht met mijn moeder. Zo slecht dat ik bang ben dat ze zichzelf iets aandoet. Er móet gewoon iets gebeuren en volgens haar psychiater zou ze baat hebben bij een DBS behandeling. Zorgverzekeraar CZ zei in eerste instantie dat ze deze operatie zouden vergoeden, we waren helemaal blij. Maar toen trok CZ die toezegging weer in. Dat was echt een klap in ons gezicht, zó’n teleurstelling. Hoe kun je zoiets eerst toezeggen en er dan op terugkomen? De operatie kost 20.000 euro! Hoe kunnen wij dit ooit zelf betalen, zoveel geld hebben wij helemaal niet.”

Pijnlijk misverstand

Volgens de woordvoerder van CZ zijn er geen toezeggingen gedaan en berust alles, hoe pijnlijk ook, op een misverstand. “Er is door ons onjuiste informatie gegeven, echt heel erg vervelend, en daar hebben we onze excuses voor aangeboden. Het punt is dat de DBS behandeling maar zeer beperkt en bij een hele specifieke vorm van depressie wordt toegepast. Ook zijn er landelijke afspraken over DBS in relatie tot depressie. Daar hebben wij ons als zorgverzekeraars aan te houden.”

Doneeractie

Hoe verdrietig, boos en moedeloos Mick ook is, hij geeft de hoop én zijn moeder niet op. Daarom probeert hij door middel van crowdfunding (de site doneeractie.nl) geld in te zamelen voor de operatie van zijn moeder. “Dit is echt mijn aller, allerlaatste hoop. Als dit niet gaat lukken dan weet ik het ook niet meer.”