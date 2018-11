PSV wint met veel moeite van tien spelers van Vitesse

EINDHOVEN - Het was niet best, maar de drie punten zijn weer binnen. PSV heeft haar elfde competitieoverwinning op rij geboekt door Vitesse met 1-0 te verslaan. Het was Luuk de Jong die laat in de wedstrijd de ban brak: 1-0. PSV kwam al vroeg tegen tien spelers te staan, maar kon daar niet van profiteren. De Eindhovenaren hadden een moeilijke avond.

PSV speelde ruim 75 minuten met een man meer, omdat verdediger Danilho Doekhi in zijn vierde eredivisiewedstrijd namens Vitesse al voor de tweede keer met rood van het veld werd gestuurd. De vervanger van de geblesseerde Maikel van der Werff haalde in de veertiende minuut de doorgebroken Hirving Lozano onderuit.

Het kostte de Eindhovenaren, die zich eerder in de week met een B-team in de beker lieten verrassen door RKC Waalwijk, echter bijzonder veel moeite om het numerieke overwicht ook op het scorebord tot uiting te brengen. De tien van Vitesse hielden geruime tijd zelfs zonder al te veel problemen stand.

De grootste kans voor rust was voor Steven Bergwijn, terug in de basis na twee weken afwezigheid vanwege een blessure. De aanvaller kon alleen op doelman Eduardo af gaan, maar hij wist de Portugese routinier niet te passeren. De 36-jarige doelman voorkwam met een knappe reflex ook een eigen doelpunt van Rasmus Thelander.

In de 69e minuut wist PSV dan eindelijk het verschil te maken. Aanvoerder De Jong tikte een indraaiende voorzet van Lozano met de buitenkant van zijn voet langs Eduardo.





94' We zijn klaar. Wat ging het moeizaam, maar PSV zet cijfermatig een mooie reeks neer. De ploeg is 37 wedstrijden op rij thuis ongeslagen. Er zijn bovendien maar twee startend eredivisietrainers die elf keer op rij wonnen. Van Bommel staat in hetzelfde rijtje als voormalig Ajax-coach Morten Olsen.













93' Een late wissel bij PSV. Lozano mag alvast gaan douchen, Bart Ramselaar vervangt hem.









90' Wissel bij Vitesse. Clark verlaat het veld, Büttner is zijn vervanger.

87' Vitesse komt bijna op 1-1 via een vrije trap van Linssen. De bal gaat voorlangs, PSV komt hier goed weg.

86' Dumfries krijgt een gele kaart.

75' Bergwijn slalomt door de verdediging, maar Eduardo komt goed zijn goal uit. Bergwijn wordt gewisseld. Malen is zijn vervanger. Ook Vitesse wisselt. Gong lost Serero af.

72' Vitesse probeert wat terug te doen. Linssen kan koppen, maar Zoet grijpt goed in.

68' Goal van Luuk de Jong, die nu topscoorder in de eredivisie is.













62' Geel voor Ødegaard na een overtreding op Hendrix.

61' Een kans voor Vitesse, Middenvelder Serero trapt de bal naar voren en Darfalou trekt een sprint. Zoet is belangrijk voor zijn ploeg en redt na de harde volley.

55' Lozano geeft voor, maar de bal komt niet bij een speler. Het wil maar niet lukken bij PSV.

50' PSV is nadrukkelijk op zoek naar een goal. Het spel is echter rommelig.

46' Geen wissels in de rust. Van Bommel gaat met dezelfde elf spelers proberen om de ban te breken.

45' We gaan rusten. PSV is tot nu toe beter en mist wat geluk, maar je mag meer verwachten van de spelers. Zeker omdat ze met één man meer op het veld staan.













42' Gele kaart, Bergwijn gaat in de fout, hij maakt een overtreding op Serero.









35' Een kans voor Vitesse, Serero schiet naast.

32' Weer een kans voor PSV na een slechte terugspeelbal bij Vitesse. Bergwijn stuit echter op Vitesse-doelman Eduardo, die lang blijft staan.





29' Een kopbal van Pereiro gaat stuiterend net naast het doel van Vitesse-keeper Eduardo.

28' PSV is de betere ploeg op het veld, maar kan nog niet echt profiteren van de man meer-situatie. Het was trouwens de snelste rode kaart voor een speler van Vitesse sinds 12 november 1998. Toen was goalie Sander Westerveld de ongelukkige, ook tegen PSV.

23' Een goede kans voor PSV. Angelino geeft een voorzet, die door Vitesse bijna tot eigen goal wordt verwerkt.

18' Een snelle wissel bij Vitesse in reactie op de rode kaart. Foor gaat eruit en Thelander komt erin.

14' Lozano is pijsnel onderweg naar de goal, hij wordt neergehaald door Doekhi. Gözübüyük twijfelt niet en geeft een rode kaart.

















8' Nog maar weinig kansen voor beide ploegen.

4' De scheidsrechter is Serdar Gözübüyük. Dennis Higler is de VAR

2' Een goede kans voor PSV. De Jong kan koppen na een corner, de bal krijgt te weinig richting.

1' We zijn begonnen. Als PSV niet verliest van Vitesse evenaart de ploeg een clubrecord (reeks zonder thuisnederlaag). Vitesse staat op de vijfde plaats.













Weinig verrassingen in de selectie van PSV. Steven Bergwijn is terug van een blessure en neemt zijn vaste positie weer in.

Voorafgaand aan de wedstrijd is een soort van lichtshow op de middenstip te zien.