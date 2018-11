‘Tilburgs is gin gemakke taol’: Kluun schrijft Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol

TILBURG - Het was zwoegen en zweten voor de deelnemers van het Groot Dikteej van de Tilburgse Taol zaterdagavond. De tekst van het vijfentwintigste dictee werd geschreven door niemand minder dan schrijver Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun. Hij maakte het de deelnemers zeker niet gemakkelijk.

Het Tilburgs is niet zo moeilijk om te spreken, maar wel om te schrijven. Dat bleek wel uit de volgende zin:

Leestekens

Het Tilburgs dialect zit vol leestekens. En zie die maar eens op de goede plek te zetten...

Kluun

Raymond van de Klundert mocht de tekst dit jaar schrijven. Hij woont al jaren in Amsterdam, maar is een geboren en getogen Tilburger. En dat was in het dictee nog goed terug te horen.

Fanatiek

Tijdens het voorlezen van het dictee was het muisstil en schreven alle drieëntwintig deelnemers fanatiek mee.

Een van de deelnemers zit enorm te zuchten. Ze legt uit: “Ik vind het heel erg moeilijk. Er zitten veel woorden in die ik nog nooit gehoord heb. Als rasechte Tilburgse.” Haar buurman gaat het makkelijker af. “Bij mij gaat het wel goed. Ik vind het niet zo heel moeilijk...denk ik.”

John van Krieken heeft voor het derde jaar op rij het Tilburgse dictee gewonnen.