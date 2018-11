Wat nou herfst? Dinsdag kan het gewoon 19 graden worden!

Ook deze zondag is een fraaie herfstdag, al begon de dag koud. "Het heeft zaterdagnacht in Brabant echt overal gevroren op anderhalve meter hoogte, tussen de 1 en 3 graden", vertelt Ribberink. "De koudste plaats was Volkel. Daar werd het -2,7 graden. Op een hoogte van tien centimeter boven de grond vroor het op heel veel plaatsen in het midden en oosten van de provincie zelfs matig. Daar werd het -5 graden."

Een mooie zonsopkomst op zondag. (Foto: Lida Verkade)

'Heel bijzonder'

Toen de zon opkwam, klom de temperatuur snel boven het vriespunt uit. "Het blijft overal droog en met een zwakke wind uit het zuidoosten zien we de temperatuur uitkomen op 13 of 14 graden. Heerlijk weer om er op uit te trekken.'

Ook komende week wordt het volgens Ribberink bijzonder zacht, dankzij een zuidelijke stroming van de wind. "Dat is heel bijzonder in deze tijd van het jaar. Dinsdag kan het weleens 18 tot 19 graden worden. En dan is het toch al 6 november! Waarschijnlijk gaat er dus weer een record de boeken in dit jaar."

Nevel en mist

Die zuidelijke stroming hebben we te danken aan een hogedrukgebied ten oosten van Nederland en een lagedrukgebied op de oceaan. "Daar tussenin staat die zuidelijke stroming die bijzonder zachte lucht aanvoert."

Zondagnacht komt deze zuidelijke stroming een beetje op gang. Het gaat het dan ook niet meer vriezen. "Ik denk dat de minimumtemperatuur dan tussen de 4 en 6 graden gaat uitkomen. Er kan wel wat nevel en mist ontstaan, want de aangevoerde lucht vanuit Duitsland wordt wel vochtiger." Als dat is opgetrokken, krijgen we maandag opnieuw zonnige perioden en een temperatuur van 14 graden.

Druppel op een gloeiende plaat

Woensdagmiddag komt er waarschijnlijk een zwakke storing vanuit het westen met wat wolkenvelden en - jawel - een heel klein beetje regen. "Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat", benadruk Ribberink. "We hebben veel en veel meer nodig. De dagen daarna blijft het zo goed als droog. Nog steeds met die zuidelijke stroming, maar die hele hoge temperaturen van dinsdag komen we dan niet meer tegen. Woensdag wordt het 15 graden, donderdag en vrijdag een graad of 12, 13. Maar al met al wordt het een bijzonder zachte novemberweek."