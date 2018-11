Mathieu van der Poel prolongeert Europese titel veldrijden, zilver voor Marianne Vos

Van der Poel gaf al vroeg plankgas en reed zijn (voornamelijk Belgische) rivalen finaal op een hoop. Aan de finish had de titelverdediger veertien seconden voorsprong op wereldkampioen Wout van Aert.

En dat drie dagen na het debacle van Ruddervoorde, waar hij 21ste werd. "Een verschil van dag en nacht", beaamde de Europees kampioen. "Maar ik wist wat ik fout had gedaan en heb de laatste dagen veel meer rust gepakt. Dat maakte veel verschil."

Van Aert nam al snel een voorsprong en Van der Poel moest in de achtervolging. "Ik merkte dat ik korter en korter kwam en dat Wout een paar foutjes maakte. Op een vlak stuk, een van de weinige waar je plankgas kon geven, kon ik demarreren."

Verpakking

Van der Poel had genoten van de race in Rosmalen. "Als je ziet hoeveel man er op de been is, is dat heel positief voor het Nederlandse veldrijden. Volgens mij pakken we ook in alle categorieën medailles, dus het kan niet beter. Fijn dat ik deze trui weer mag dragen. Ik had er namelijk nog een paar in de verpakking."





Vos

Vos, de ervaren renster uit Babyloniënbroek, moest de hoogste trede van het erepodium overlaten aan Annemarie Worst. Denise Betsema maakte er met de bronzen plak een volledig Nederlands erepodium van.

"Het was een hele snelle, loodzware race die nergens herstel bood. Annemarie zette iedereen onder druk en als je dat kunt blijven doen, ben je de beste. Ik heb de hoop niet opgegeven, want ik voelde me goed en heb op zich ook een goede race gereden. Maar ik had geen superdag en die heb je wel nodig om kampioen te worden", zei Vos na afloop.









Inge van der Heijden

Eerder op zondag was er ook zilver voor Inge van der Heijden. De renster uit Schaijk werd namelijk tweede bij de beloften vrouwen.