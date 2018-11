Dode man (23) bij steekpartij in Breda is willekeurig slachtoffer

Het slachtoffer werd rond vier uur neergestoken op de Nieuwe Prinsenkade. Agenten probeerden de hevig bloedende man nog te helpen, maar dit mocht niet baten.

Geen ruzie

Er gingen verhalen rond over een ruzie die aan de steekpartij vooraf zou zijn gegaan. Een politiewoordvoerder benadrukt dat dit niet het geval is. "Het lijkt heel duidelijk dat er geen directe aanleiding is geweest voor het geweld. Niks duidt op een vechtpartij."

Volgens de woordvoerder had de verdachte mogelijk vlak voor de steekpartij een confrontatie met iemand anders. Verderop stond een groep, waar het slachtoffer onderdeel van was, op straat. De verdachte stak vervolgens willekeurig de 23-jarige man uit Dordrecht neer.

Een 36-jarige man uit Breda is opgepakt. Hij had zich verstopt tegenover de ingang van parkeergarage De Prins in de Middellaan. Een getuige die hem daar zag, waarschuwde de politie.

Om de zaak verder te onderzoeken, wil de politie ook beelden bekijken die elders in het uitgaansgebied van Breda zijn gemaakt.