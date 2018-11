Deel dit artikel:













Jonge skaters laten zien wat ze in huis hebben bij NK Miniramp [FOTO'S] Skater in actie op het NK (foto: Kevin Cordewener). foto: Kevin Cordewener foto: Kevin Cordewener foto: Kevin Cordewener Soms gaat het ook wel eens mis (foto: Kevin Cordewener) foto: Kevin Cordewener Publiek kijkt toe (foto: Kevin Cordewener)

DEN BOSCH - Skateboardtalenten uit Brabant lieten zondag hun skills zien tijdens Brabant Open. Dit is een meerdaagse rondreizende skateboardwedstrijd die langs de grote Brabantse steden trekt. Als grote afsluiter was er op zondag het officiële NK Miniramp in het provinciehuis in Den Bosch.

Geschreven door Kevin Cordewener

Opkomende skaters vanaf twaalf jaar konden meedoen aan Brabant Open. Bij het NK Miniramp lieten ze alles zien wat ze in huis hadden. En ja, soms ging dat ook wel eens mis en vielen ze van hun skateboard af. Gelukkig pakten ze de draad snel weer op en sprongen ze weer op hun board om hun beste trucks te laten zien. Soms gaat het ook wel eens mis (foto: Kevin Cordewener)

Voor Pim (24) uit Den Bosch is het dit jaar de derde keer dat hij meedoet met het NK Miniramp. Twee jaar geleden is hij derde geworden, hij hoopt dat hij deze editie ook weer zo'n plaats kan behalen. "Als ik vierde, vijfde of zesde word, vind ik het ook prima. Als ik überhaupt de finale haal, ben ik al blij", vertelt hij. "Het lekkere aan skateboarden is juist kapot gaan, voelen dat je leeft, risico nemen, vallen en het weer opnieuw proberen. Als het daarna lukt voelt het extra fijn." Onze fotograaf was vandaag bij het NK Miniramp en legde de tricks van de skateboarders vast! Bekijk de foto's hier: