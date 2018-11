Willy en René bidden voor overwintering PSV in Europa: 'Spurs moet een mindere dag hebben'

Toch signaleert clubicoon Willy van de Kerkhof dat PSV in een mindere periode zit. "Dat is zeker. Maar als je tegenstander met tien man komt te spelen en met negen man voor de eigen goal gaat staan, is het ook moeilijk om er doorheen te komen. Dan ben je met zeventien of achttien man op één helft aan het voetballen. Daarbij is Vitesse is een aardige ploeg, die goed kan voetballen. En verdedigen is altijd makkelijker dan aanvallen. Maar toch was het een verdiende overwinning voor PSV."

'Spurs moet wat minder zijn'

"De wedstrijd was niet denderend", knikt broer René. "Misschien speelden de PSV'ers met de gedachte dat dinsdag alweer een belangrijke missie in de Champions League wacht. Maar goed, een mindere wedstrijd winnen, is ook belangrijk."

Tegen Tottenham Hotspur moet PSV dinsdag minimaal een punt pakken in in de race te blijven voor Europese overwintering. "Maar dat zal niet gemakkelijk worden", weet René. "Tottenham heeft laten zien dat het een goede ploeg is. PSV moet dinsdag top zijn en Spurs wat minder, dan hebben we een kans.."

'NAC moet niet wanhopen'

In de Nederlandse competitie gaat het qua resultaten in ieder geval crescendo met de Eindhovense landskampioen. Ajax is de enige club die in de buurt kan blijven, op vijf punten afstand. De Amsterdamse concurrent won dit weekend met 2-0 van Willem II. "Een normale eindstand", meent Willy. "Gelukkig is het bij 2-0 gebleven. Het had na het eerste halfuur gezien de kansen ook 4-0, 5-0 o 6-0 kunnen staan. Qua doelsaldo is deze 2-0 voor PSV in ieder geval gunstig."

Het geplaagde NAC verraste met een zege op subtopper Heracles. "Dat was top, drie punten erbij", blikt René terug. "Andere ploegen onderin pakten ook punten, maar misschien is dit toch een opsteker voor NAC."

Willy wijst op de ranglijst: "Er zijn tien tot twaalf clubs die in aanmerking komen voor de laatste drie plaatsen. NAC moet niet wanhopen, het kan nog alle kanten op."