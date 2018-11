Vijf vragen over het hoger beroep in de zaak tegen webcamafperser Aydin C.

Aydin C. in de rechtbank

AMSTERDAM - Bij het Gerechtshof in Amsterdam is het hoger beroep begonnen in de zaak tegen de 40-jarige Tilburger Aydin C. Hij is in maart 2017 veroordeeld tot bijna elf jaar cel voor onder meer het chanteren en afpersen van 34 minderjarige meisjes.

De zaak kreeg veel aandacht. Niet alleen omdat er sprake was van veel slachtoffers uit verschillende landen, maar ook omdat de schade die deze meisjes hebben ondervonden, enorm is. Een van zijn vermeende slachtoffers is de Canadese Amanda Todd. Zij pleegde in 2012 zelfmoord, uit wanhoop. C zou al langer hebben gedreigd een naaktfoto van haar openbaar te maken. Toen ze weigerde meer expliciet materiaal voor C. te vervaardigen, werd de foto inderdaad verspreid onder al haar contacten. Pesterijen maakten haar uiteindelijk zo wanhopig dat ze op 12 oktober zelfmoord pleegde. Ze was 15 jaar oud.

Canada heeft ervoor gekozen Aydin C. zelf te willen berechten. De zaak Amanda Todd maakt dan ook geen deel uit van de zaak in Nederland. In april 2017 heeft de Hoge Raad besloten dat Aydin C. mag worden uitgeleverd aan Canada om daar terecht te staan. Minister Grapperhaus van Justitie heeft daar op 21 augustus voor getekend. C. zal pas aan Canada worden uitgeleverd als hij zijn straf in Nederland heeft uitgezeten.





Aydin C. heeft zich voor het overgrote deel beroepen op zijn zwijgrecht. Via zijn advocaat heeft hij laten weten ook in het hoger beroep niks te willen zeggen. Maandag besloot het hof dat zijn keuze om niet aanwezig te zijn bij het hoger beroep niet wordt gehonoreerd. Vanaf donderdag, de tweede zittingsdag wordt hij verplicht om aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn eigen zaak.

Vijf vragen over de zaak Disclosure

Waar wordt Aydin C van verdacht?

Aydin C. wordt verdacht van het afpersen van 34 minderjarige meisjes. Ook chanteerde hij homoseksuele mannen. Dat deed hij steeds op dezelfde manier. Door zich uit te geven als jonge jongen op verschillende chatsites. Als er eenmaal contact was gelegd, dan wist hij zijn slachtoffers over te halen om compromitterende beelden te maken. Als er vervolgens niet werd gedaan wat hij wilde, dan dreigde hij die beelden openbaar te maken. De meisjes waren vaak geneigd om C. tevreden te houden met meer materiaal. De mannen betaalden vaak veel geld om hun anonimiteit te behouden. Ook wordt C. verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en het bezitten van harddrugs.

Hoe is Aydin C. gelinkt aan deze afpersingszaken?

Uit een uitgebreid onderzoek van Facebook kwam in 2013 naar voren dat er zomaar eens een Nederlander kon zijn die via 86 verschillende accounts op grote schaal bezig was met het afpersen van jonge meisjes en mannen. Facebook weet een IP-adres te achterhalen en dat leidt naar Nederland. De Nederlandse politie voert het adres in in het systeem en komt zo uit bij een vakantiehuisje in Oisterwijk.

Als C. wordt opgepakt voor een andere zaak, plaatst justitie stiekem software op zijn computer, die alle aanslagen op het toetsenbord registreert. Een zogenoemde keylogger. Ook wordt er afluisterapparatuur geplaatst in het huisje. Als Aydin C. chat met een Britse undercoveragente, valt de politie het huisje binnen en wordt hij gearresteerd.

Bekijk de documentaire over Amanda Todd en lees verder:





Hoe kwam de rechter in eerste aanleg tot een straf van 10 jaar en 8 maanden?

Dat is de maximale straf die kon worden opgelegd. De rechter had grote moeite met de houding van C. tijdens het proces. Hij wekte volgens de rechter de indruk 'niet gehinderd te worden door zijn geweten of geldende wetten'.

Omdat de verdachte niet wilde meewerken aan psychologisch onderzoek kon niet worden vastgesteld of er sprake is van een stoornis die moet worden behandeld. Daardoor kan er ook geen TBS worden opgelegd. De rechter is bang dat C. als hij zijn straf heeft uitgezeten in herhaling valt en wilde hem dus 'zo lang als mogelijk' opsluiten.

Waarom gaat C. in hoger beroep?

Hij blijft erbij dat hij onschuldig is. De computers die in beslag zijn genomen zijn niet van hem, dus hij heeft ook niets te doen met de bestanden die erop staan. Ook probeert de verdediging aan te tonen dat justitie nooit stiekem die software op zijn computer had mogen installeren.

De verdediging hoopt verder te kunnen beschikken over veel meer data dan nu. Om zo zijn onschuld aan te kunnen tonen. Omdat het Openbaar Ministerie niet alles in het dossier stopt, kan de verdediging niet nagaan wat er belastend is en wat ontlastend. Daardoor is er geen sprake van een eerlijk proces, zegt de verdediging.

Wordt Aydin C. ook vervolgd in de zaak van Amanda Todd?

Uiteindelijk zal Aydin C. ook terechtstaan voor wat Amanda Todd is overkomen. Het Canadese meisje lijkt een van de slachtoffers van C. te zijn. Canada heeft er voor gekozen om de zaak niet gelijktijdig met de andere zaken in Nederland te behandelen, maar hem zelf te berechten in Canada. Het uitleveringsverzoek is inmiddels goedgekeurd. Hij gaat pas naar Canada als zijn gevangenisstraf in Nederland erop zit.