Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand

TILBURG - Zwembad Stappegoor in Tilburg is zaterdag eerder gesloten, omdat de situatie bij een groot Halloweenfeest volledig uit de hand liep. Groepen jongeren vielen elkaar verbaal en fysiek lastig, ook werden jonge meisjes lastiggevallen door oudere jongens. De situatie was zo onveilig dat verschillende ouders klaagden. De belaagde meisjes zijn door het personeel uit het bad gehaald en naar een veilige plek gebracht, aldus de gemeente. Een deel van de bezoekers zou een zwembadverbod hebben, maar daar werd niet op gecontroleerd.

Het zwembad wordt geëxploiteerd door de gemeente via het Sportbedrijf Tilburg. “Er waren bij het Halloweenfeest bijna vijfhonderd mensen aanwezig van allerlei leeftijden. Kinderfeestjes, kleine kinderen, groepjes kinderen van 12 tot 17 jaar oud. In de loop van de avond moest het zwembadpersoneel de groepjes verschillende keren tot de orde roepen omdat ze zich misdroegen. Ze gingen onderling niet leuk met elkaar om.”

Het ging om verbaal en fysiek gedrag. Zo zouden kinderen meerdere keren onder water geduwd zijn. “Het ging om dertig tot veertig kinderen. Op een gegeven moment hebben ook ouders hun gevoel van onveiligheid geuit. Die signalen hebben we serieus genomen. Ook werden meisjes ingesloten door groepen met oudere jongens. Het ging om vier meisjes, in vier aparte situaties. Zij zijn uit het water gehaald en in een voor hen veilige situatie gebracht,” aldus een gemeentewoordvoerder.

Volgens zwembadbezoekers gaat het om aanranding. De gemeente kan dit niet bevestigen of ontkennen. “We weten het nog niet precies. We hebben de personalia van die meisjes opgenomen. We zoeken deze week contact met hen om te kijken of ze nazorg nodig hebben en of ze aangifte willen doen.”

Bad eerder dicht

De sfeer werd in de loop van de avond steeds grimmiger. Reden voor de gemeente om het zwembad dat eigenlijk om halfelf de deuren zou sluiten, eerder dicht te doen. “De sociale veiligheid en de zwemveiligheid kon niet meer worden gegarandeerd. Eerst moesten de oudere kinderen zich omkleden en weggaan, daarna de jongere groep. Zo wilden we hen scheiden.”

Buiten ging het opnieuw mis. Een groep van dertig jongeren verzamelde zich op het plein voor het zwembad en gooide een steen door het raam. Ook werd een rolluik vernield. “We hebben de politie gebeld, maar bij aankomst waren de mogelijke daders al verdwenen.”

Zwembadverbod

De gemeente gaat deze week de gebeurtenissen uitgebreid evalueren. Zo zouden volgens aanwezigen verschillende jongeren met een zwembadverbod binnen zijn geweest. De gemeente kan dit niet bevestigen. “Maar het zou kunnen. Je kon op twee manieren aan een kaartje komen. Aan de balie, dan werd je vingerafdruk gecontroleerd. Of online, en dan was die controle er niet. Dat is ook iets om naar te kijken bij de evaluatie. We gaan deze week de beelden bekijken, dat hopen we meer te weten.”