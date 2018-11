Hans Ubachs (57) nieuwe burgemeester van Best

BEST - De gemeenteraad van Best heeft maandagavond Hans Ubachs gekozen als nieuwe burgemeester. Dit laat de gemeente in een persbericht weten.

De 57-jarige Ubachs is lid van D66 en al sinds 21 november 2017 waarnemend burgemeester in Best. Hij volgt Anton van Aert op. Die heeft vorig jaar september afscheid genomen, maar zat toen al een aantal maanden thuis. Van Aert meldde zich in de zomer van 2017 ziek na een rel over zijn woonplaats.

Ubachs was eerder waarnemend burgemeester in het Limburgse Gulpen-Wittem en burgemeester in Laarbeek. In de laatste gemeente trad hij in 2015 af na een vertrouwenscrisis. Er was sprake van een verziekte bestuurscultuur.

Op de vacature hebben 17 sollicitanten gereageerd; 6 vrouwen en 11 mannen.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren moet de benoeming van Ubachs nog goedkeuren. Als dat is gebeurd, wordt hij 11 december geïnstalleerd.