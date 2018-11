Eerst zelf trainen, dan genieten: kickbokser Robbie Hageman volgt PSV ook in Londen

LONDEN - De meeste PSV-fans lagen nog op een oor, maar kickbokser Robbie Hageman liep dinsdagochtend om kwart voor zeven (Engelse tijd) al trainingsrondjes rond Wembley. Want ''s avonds een vent, 's ochtends een vent'.

Hageman doet er alles aan om fit te blijven. Hij bokst binnenkort een Glory-partij in Ahoy. "Kickbokser ben je 24 uur per dag. Dus 's avonds een vent, 's ochtends een vent. Ik ga er om zes uur uit. Ik heb mijn rondjes weer gedaan. Het is een keer een andere locatie om te trainen. Persoonlijk vind ik Eindhoven mooier, maar het is wel een leuke herinnering voor later."

De Eindhovenaar is samen met een paar maten in Londen. "Die zijn al eventjes terug uit de kroeg", grapt hij. "Maar ze liggen nog op bed. Ik ga zo douchen en dan ontbijten met ze." Uiteraard gaat het gezelschap dinsdagavond naar de Champions League-kraker tussen Spurs en PSV.

'Mijn vrienden zijn ook allemaal voor PSV'

Hageman noemt zichzelf een fanatieke PSV-supporter. "Ik zie ze altijd graag winnen. Mijn vrienden zijn ook allemaal voor PSV. En ik kom natuurlijk uit Eindhoven, dus dan is PSV natuurlijk de club."

Over de uitslag van vanavond is de kickbokser duidelijk. "Ik denk een 1-2 overwinning. Honderd procent, een 1-2 overwinning." Om 21.00 uur wordt het duel tussen Spurs en PSV op Wembley in gang gezet.

