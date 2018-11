Deel dit artikel:













Fietsster zwaargewond na botsing met bus in Eindhoven Ambulances waren snel ter plekke (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties.)

EINDHOVEN - Een fietsster is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een bus in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde toen ze vanuit de Vincent van den Heuvellaan de John F. Kennedylaan wilde oversteken. In de bus raakte een oudere, vrouwelijke passagier lichtgewond aan haar hoofd.

Geschreven door Hans Janssen

De Hermes-bus reed in de richting van het busstation. Eén van de ruiten raakte bij de aanrijding beschadigd. De politie onderzoekt de botsing, die zich rond twaalf uur voordeed. Twee ambulances waren snel paraat. De fietsster is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De vrouw die in de bus gewond raakte, hoefde niet naar een ziekenhuis.