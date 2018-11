De 20 graden is aangetikt in Brabant en dat op 6 november!

GILZE-RIJEN - Nooit eerder was het op 6 november zo warm. Rond het middaguur werd het in De Bilt 17,2 graden, waarmee het nationale record is gebroken. In Gilze-Rijen tikte de thermometer om 13.00 uur de 20 graden aan. Terrasweer dus, en dat in de herfst. Het is zelfs de warmste novemberdag die ooit in Gilze-Rijen werd gemeten, volgens Weeronline.

"Op dit meetstation hebben we nog nooit dit soort temperaturen gemeten in november. Gilze-Rijen komt dichtbij het Brabants record. In Eindhoven werd op 1 november 2014 een temperatuur van 20.6 graden gemeten", vertelt meteoroloog Yannick Damen.

In slechts zeven andere jaren werd op minstens één van de KNMI-stations in november 20 graden gemeten. De laatste keer dat dit gebeurde was op 3 november 2015. Toen werd het op het weerstation in Maastricht 20,9 graden. Dat het zo laat in november warm is, gebeurde voor het laatst in 1955.

Records

Dit jaar wordt het ene na het andere weerrecord gebroken. Alleen in oktober ging het al om drie warmterecords. Op 13 oktober werd het in De Bilt zelfs 26,3 graden gemeten.

Het is niet alleen feest, dit jaar werden ook drie kouderecords genoteerd. Het laatste kouderecord is van bijna anderhalve maand geleden. Op 23 september werd het in De Bilt 10,9 graden.