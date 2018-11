Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Baby Rivano overleed door ernstige mishandeling, vader langer vast Archieffoto: Pexels

BREDA - Kevin van den B zit al bijna een jaar in voorarrest, en dinsdagmiddag besloot de rechtbank van Breda dat hij daar nog even moet blijven zitten. Van Den B. wordt er van verdacht zijn toen zeven maanden oude zoontje Rivano zo mishandeld of geschud te hebben, dat de baby kort daarna overleed.

Geschreven door Birgit Verhoeven

Redacteur / Presentator

Volgens de advocaat van de vader is het tijd om hem weer vrij te laten. Maar de rechter ging daar niet in mee, omdat de feiten waar hij van verdacht wordt té ernstig zijn. Uit sectie bleek dat baby Rivano onder meer een gescheurde tongriem had en een bloeduitstorting in het hersenvlies. Letsel dat is veroorzaakt door ernstig geweld. LEES OOK: Drugsgebruik en geweld in gezin omgekomen baby Breda De vader en de moeder waren allebei thuis, toen baby Rivano de avond van 19 november mishandeld werd. Toch denkt het OM dat het de vader geweest moet zijn, omdat hij die avond een tijdje alleen was met de baby. Ook is er een opname van een telefoongesprek, waarin de vader tegen de moeder zegt: "Ik weet dat jij het niet gedaan het."

Baby Rivano was al eerder uit huis geplaatst. Ook hebben beide ouders een drugsverleden. De vader is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. De rechtbank hoopt volgend jaar de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen, voor die tijd moet er nog verder onderzoek gedaan worden.