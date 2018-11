Bouwstop op geitenstallen blijft gelden in Brabant

DEN BOSCH - De tijdelijke bouwstop op geitenstallen in Brabant blijft gehandhaafd. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van nieuw onderzoek, dat bevestigt dat omwonenden van geitenhouderijen een groter risico lopen op longontsteking.

De bouwstop werd in 2017 ingesteld toen het verband tussen geitenstallen en een verhoogde kans op longontsteking voor het eerst werd aangetoond. Het bouwverbod blijft gelden tot de exacte oorzaak is gevonden, aldus de provincie dinsdag.



Onderzoek naar de precieze oorzaak is nog bezig en kan nog jaren duren. Het kan zelfs zo zijn dat de oorzaak niet gevonden kan worden.