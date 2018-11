Man ernstig gewond bij ongeluk vleesverwerkingsbedrijf

ROOSENDAAL - Bij een vleesverwerkingsbedrijf aan de Schotsbossenstraat in Roosendaal is dinsdagavond een man ernstig gewond geraakt. De man zou met zijn arm bekneld zijn geraakt tussen een transportband.

De hulpdiensten waaronder de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is bevrijd door de brandweer en is vervolgens met spoed, onder politie-begeleiding, naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend en zal vermoedelijk onderzocht worden.