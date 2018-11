Strijdend PSV verliest ondanks droomstart van Tottenham Hotspur en lijkt klaar in Europa

De fans van PSV waren op Wembley goed te horen. Mede door de vroege openingstreffer zat de sfeer er bij de Eindhovense fans goed in. Met het uitblijven van de gelijkmaker werd het niet minder. Maar in de slotfase bezorgde Kane de Brabantse voetbalfans een flinke kater. Met twee late treffers draaide hij de wedstrijd volledig om. Onverdiend was het niet, gezien het wedstrijdbeeld. Zuur wel!





Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij, lees hieronder de hoogtepunten terug.

AFGELOPEN! PSV kwam heel vroeg op voorsprong door een doelpunt van Luuk de Jong. Tottenham Hotspur zocht vervolgens veelvuldig de aanval, maar een doelpunt bleef lang uit. Twaalf minuten voor tijd scoorde Harry Kane de gelijkmaker, tien minuten later maakte hij met veel geluk ook nog de winnende treffer. Door de nederlaag staat PSV na vier wedstrijden op één punt, het is daardoor uitgeschakeld in de Champions League. Een vervolg in de Europa League is nog mogelijk, maar dan moet het in de resterende duels met FC Barcelona en Inter sowieso een keer winnen. De achterstand op plaats drie, waar Tottenham Hotspur nu staat, is drie punten.





'90 Zes minuten blessuretijd.

88' DOELPUNT TOTTENHAM HOTSPUR! Kort voor tijd komt de thuisploeg op gelukkige wijze op voorsprong. Harry Kane kopt op doel, via het been van Trent Sainsbury gaat de bal in het doel. Keeper Jeroen Zoet is kansloos nadat de Australiër de bal heeft aangeraakt: 2-1.

85' Derde en laatste wissel bij PSV. Steven Bergwijn, die er in Londen weinig aan te pas kwam, verlaat het veld. De Mexicaan Guti is zijn vervanger.

84' Fernando Llorente krijgt de kans om vrij in te koppen. De Spaanse invaller kopt de bal recht op Jeroen Zoet af, de PSV-goalie vangt.

82' Enorme kans voor PSV om weer op voorsprong te komen. Steven Bergwijn met een goede pass op Donyell Malen. De invaller schiet, maar doelman Paulo Gazzaniga brengt redding.

80' Tweede wissel PSV. Aanvoerder Luuk de Jong doet zijn aanvoerdersband af. De doelpuntenmaker gaat naar de kant, Trent Sainsbury komt voor de spits binnen de lijnen.

78' DOELPUNT TOTTENHAM HOTSPUR! Harry Kane doet het. Na veel pogingen is het raak voor de thuisploeg. Na een lange bal wint Kane het kopduel, invaller Fernando Llorente legt de bal terug op Kane. Met een stuiterschot schiet de Engelse spits raak: 1-1.

73' Eerste wissel PSV: Gaston Pereiro eruit, Donyell Malen erin.

71' PSV vecht voor iedere meter, met z'n allen. Dit keer is het Luuk de Jong die - bijna op de achterlijn - met een sliding gevaar van Tottenham Hotspur voorkomt.

70' Tottenham Hotspur wil voetballen, maar de scheidsrechter legt het spel stil omdat Denzel Dumfries geblesseerd op de grond ligt. Na een blessurebehandeling kan de verdediger weer terug het veld in.

68' Daniel Schwaab blokt een venijnig schot van Heung-Min Son. Het is weer een corner voor de Engelsen. Die levert geen gevaar op.

65' Er zijn twintig minuten gespeeld in de tweede helft. Tottenham Hotspur heeft net als in de eerste helft meer balbezit, maar de grote kansen die in de eerste helft bijna niet te tellen waren, blijven nu uit. PSV heeft meer controle en kan via snelle uitbraken soms zelfs gevaarlijk worden.

63' Gele kaart voor Heung-Min Son, de speler van Tottenham Hotspur maakt een overtreding op de rappe Hirving Lozano. De Mexicaan blijft vervolgens slim op de grond liggen, zodat zijn ploeggenoten op adem kunnen komen na een offensief van de thuisploeg.

58' Kansje voor PSV. Vanuit een corner kopt Gaston Pereiro op het doel van Tottenham Hotspur. Doelman Paulo Gazzaniga voorkomt met een goede redding de 0-2.

53' Uitbraak van PSV. Hirving Lozano snelt het strafschopgebied van Tottenham Hotspur in, terwijl Steven Bergwijn dat ook doet. Voor de Mexicaanse aanvaller de bal voor kan trekken, werkt Serge Aurier de bal over zijn eigen achterlijn.

51' Er is een tamme sfeer op Wembley. De supporters van de thuisploeg zijn amper te horen. De bijna 5000 fans van PSV hoor je wel.

48' Tottenham Hotspur doet wat het de eerste helft ook vaak deed, de aanval zoeken. Met een goed blok voorkomt Daniel Schwaab dit keer dat Heung-Min Son echt gevaarlijk kan worden.

46' De bal rolt weer op Wembley. Kan PSV een nieuwe stormloop van Spurs verwachten? En als die komt, lukt het de Eindhovenaren om ze nog een helft van scoren te houden?

RUST: Alle cijfers spreken in het voordeel van Tottenham Hotspur, behalve het belangrijkste cijfer. Doelpogingen (12-2), corners (8-3) en balbezit (69 procent tegenover 31 procent). Het is allemaal in het voordeel van de Engelsen. Maar de stand? 0-1!

38' Gele kaart. Hirving Lozano gaat als eerste op de bon. De Mexicaan maakt een overtreding op Harry Winks.

36' Weer een redding van Jeroen Zoet. Hij houdt PSV op de been. Dele Alli kan de bal aannemen in het strafschopgebied van de Eindhovenaren. Alli raakt de bal niet lekker, maar Zoet moet zich strekken om de bal uit het doel te houden. Dat doet de goalie goed. De nul blijft staan.

28' Tottenham Hotspur is weer twee keer dicht bij de 1-1. Twee keer staat Jeroen Zoet een doelpunt van de Engelsen in de weg. Eerst brengt hij redding op een schot van Christian Eriksen, daarna voorkomt hij een treffer van Dele Alli.

23' Lucas Moura, Lucas Moura, Lucas Moura. Drie keer probeert de Braziliaan het in één aanval. Eerst blokkeert Nick Viergever een schot, dan stopt Jeroen Zoet een inzet en de derde poging gaat over het doel van PSV. De Eindhovenaren komen goed weg. Maar daar zal niemand over klagen, de stand is namelijk nog altijd 0-1.

Lucas Moura was drie keer dicht bij de gelijkmaker, maar scoorde net niet (foto: VI Images).

21' Harry Kane krijgt de ruimte om van afstand te schieten. Dat doet de Engelse spits, maar doelman Jeroen Zoet heeft geen moeite met het schot. Hij pakt de bal klemvast.

18' PSV heeft een lastige fase doorstaan en lijkt het wat meer onder controle te hebben.

9' PSV heeft het moeilijk. De Eindhovenaren staan knap op voorsprong, maar Tottenham Hotspur is met een indrukwekkend offensief bezig. Dit keer probeert Harry Kane het, zijn schot gaat via een tegenstander over de achterlijn.

7' Twee keer neemt Christian Eriksen het doel van PSV onder vuur. Eén keer gaat zijn schot van afstand via een PSV'er over de achterlijn. De tweede keer probeert de Deense spelmaker het met iets wat een kruising is tussen een lage voorzet en een schuiver richting het PSV-doel. De bal wordt weggewerkt.

6' Tottenham Hotspur zet na de tegentreffer meteen druk. De Engelsen willen de stand zo snel mogelijk naar 1-1 tillen. Vanuit een corner is de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker. Dele Alli verlengt een kopbal van Davinson Sánchez met de hak, Angelino voorkomt op de lijn een treffer.

2' DOELPUNT PSV Wat een start van PSV! Luuk de Jong kopt vanuit een corner met een perfecte kopstoot de bal tegen de touwen, er staan zeventig tellen op de klok: 0-1.

1' Er is afgetrapt op Wembley, het stadion waar Tottenham Hotspur tijdelijk de thuiswedstrijden speelt. De thuisploeg heeft de wedstrijd in gang gezet.





Opstellingen

Geen verrassingen in de basisopstelling van PSV. Trainer Mark van Bommel kiest voor de vertrouwde elf. Bij de thuisploeg wel een verrassing. Michel Vorm kwam in Eindhoven in het veld als invaller, nadat eerste doelman Hugo Lloris rood had gekregen. De Nederlandse goalie zit echter op de bank, Paulo Gazzaniga staat onder de lat. Bij Spurs staan drie spelers in de basis met een verleden in de eredivisie. Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en Christian Eriksen hebben een basisplaats. Moussa Dembélé stond in Eindhoven wel in de basis, hij ontbreekt in de selectie.