Straatroof met wapen in Waalwijk: politie vindt berover na zoektocht Straatroof in de Putstraat in Waalwijk (Foto: FPMB Foto Persbureau Midden Brabant)

WAALWIJK - In de Putstraat in Waalwijk hebben dinsdagnacht twee mannen, onder bedreiging een vuurwapen, op straat een inwoner van Waalwijk overvallen. Een 25-jarige verdachte is later na een zoektocht door agenten gearresteerd.

Geschreven door Jacky Goossens

De overval vond plaats rond een uur 's nachts. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Kaatsheuvel, liep na zijn werk met een collega over straat. Twee mannen kwamen op hen af. Onder bedreiging van het wapen stond het slachtoffer zijn portemonnee af. Na een zoektocht in de omgeving pakte de politie een van de daders op. De 25-jarige verdachte uit Waalwijk heeft een strafblad. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden, zodat ook de tweede dader gepakt kan worden.