Wordt dit spel over stedentrips het spel van het jaar?

LIEMPDE - Spannende uren voor Dennis Merkx uit Liempde en Kees Meijs uit Den Bosch. Het duo ontwierp het bordspel 'The Great Tour'. Het spel viel zo in de smaak, dat hun geesteskind weleens kan worden uitverkozen tot hét bordspel van 2018. Zo net voor de feestdagen een prestigieus en lucratieve prijs, die woensdagmiddag in Amsterdam wordt uitgereikt. 'The Great Tour' behoort bij het 'speelgoedgala' tot de vier genomineerde spellen.

Voor Dennis Merkx voelt het als een mooi avontuur. Hij ontwierp, min of meer als hobby, al meer spellen. Maar met deze lijkt hij met zijn kompaan een voltreffer te hebben afgeleverd. Een uitgever was snel gevonden en de recensies zijn lovend. Merkx: "De nominatie is al winnen op zich, want het zorgt voor extra aandacht voor ons spel. Daar zijn we al hartstikke blij mee."

Zonder dobbelstenen naar Parijs

Het spel speelt zich af op een landkaart. De bedoeling is om zoveel mogelijk stedentrips te maken tussen Amsterdam, Parijs, Milaan, Wenen en Breda. Zonder dobbelstenen, meer met kaartjes en miniatuurbusjes.

Strategisch in de file

"Voor de stedentrips die je maakt krijg je punten. Daarnaast kun je het je medespelers lastig maken door ze bijvoorbeeld in de file te zetten. Je moet strategisch reizen om zelf veel steden te bezoeken en je medespelers dwars te zitten."

Een bordspel ontwikkelen in een tijd dat de computer en het gamen de ouderwetse spelletjes lijken te hebben verdrongen. Je zou denken dat Merkx en Meijs een jaartje of twintig te laat zijn met hun spel. Maar Merkx is het daar totaal niet mee eens.

Een spelletje in plaats van de iPad

"Misschien is dit juist wel het beste moment om een nieuw bordspel te maken. De markt groeit weer, de beurzen worden steeds beter bezocht en ook in het verenigingsleven zijn er steeds meer bordspellenclubs. En er is ook weer meer behoefte om met z;n allen aan tafel te zitten, in plaats van ieder met z'n eigen iPad."

Spellenspektakel

10 en 11 november is 'The Great Tour' ook te zien en te spelen op het Spellenspektakel in Beursgebouw Eindhoven.