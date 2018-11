Zo droog is de Brabantse natuur, nog steeds [FOTOSERIE]

Normale waterstand, of toch niet? (foto: Kevin Cordewener)

Op het eerste gezicht zie je gewoon een goed gevuld ven, maar door de droogte staat het water toch zo'n tien tot twintig centimeter lager dan voorgaande jaren. Normaal op dit tijdstip van het jaar staat het water op 11,6 meter, zegt boswachter Janneke de Groot.

Pijlschaal geeft aan hoe hoog het water staat (foto: Kevin Cordewener)

Dit ven kan, in tegenstelling tot andere, niet droog komen te staan, vertelt Janneke. "Het ven wordt door kwelwater gevoed. Het water komt dus vanuit de grond. Door de droogte staat het water dus wel lager dan normaal."

Deze plas wordt door regenwater gevoed (foto: Kevin Cordewener)

Niet alle vennen worden door grondwater gevoed. Er zijn ook vennen die in het najaar door regenwater worden gevuld. Volgens de boswachter is het normaal dat deze vennen in de zomer droog liggen, maar het is dit jaar de eerste keer in haar carrière dat de vennen in november ook nog droog liggen.

foto: Kevin Cordewener

Door het weinige water kleurt het veenmos wit. Mos bestaat voor tachtig procent uit water. Als het dus uitdroogt verliest het zijn kleur. Deze mossen zijn dus al dood.

Kijk ter vergelijking naar de foto hieronder. Hier is mos te zien dat wél genoeg water heeft. Deze heeft een mooie, felle, groene kleur.

Goed gekleurd mos (foto: Kevin Cordewener)





Een van de weinige plassen water in het Vressense Bosch.

De dieren die in het bos leven hebben ook last van de droogte. Bij ondiepe vennen drinken ze altijd. Nu dat er een aantal vennen in het bos droog liggen, blijven er niet veel ondiepe vennen over waar ze naartoe kunnen. Gelukkig kwamen we een poel met een aantal kleine plasjes tegen waar dieren toch nog konden drinken.

Dieren gaat opzoek naar een geschikte drinkplek (foto: Kevin Cordewener)

"Wij, Staatsbosbeheer, werken intensief samen met de provincie en het waterschap om te bekijken hoe we kwelwater beter en meer vast kunnen houden en het water naar meer natuurgebieden kunnen laten gaan. We willen de natuurgebieden ook meer verbinden door middel van water" vertelt Janneke.

Het pijpenstro is wel nog redelijk vochtig. Janneke voelt even. (foto: Kevin Cordewener)