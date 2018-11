'Hij werd met de vuist in het gezicht geslagen', man mishandelt medewerkers Efteling om parkeerkaart

KAATSHEUVEL - Een 39-jarige man uit Tilburg heeft dinsdagmiddag twee medewerkers van de Efteling mishandeld. Hij was boos omdat hij moest betalen voor zijn parkeerkaart.

Het gebeurde rond zes uur 's middags. De man had een parkeerkaart van een vriendin bij zich, maar moest toch tien euro betalen. Hij schopte en sloeg vervolgens de medewerkers. Even later werd hij aangehouden door de politie.

Vuist in het gezicht

Ooggetuige Cindy zag het gebeuren. "Ik reed weg door de slagbomen en stond bij de stoplichten te wachten. Toen hoorde ik allemaal getoeter. Dus ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en zag dat een medewerker van de Efteling met een vuist in zijn gezicht werd geslagen. Hij viel op de grond."

Daarna moest Cindy doorrijden omdat de stoplichten op groen sprongen. "Maar ik zag wel dat er mensen uitstapten. Ik dacht: jonge, jonge, wat gebeurt er nu toch. Het was nog best een jonge jongen."

Reactie Efteling

De Efteling laat aan Omroep Brabant weten het incident te betreuren. "We vinden het heel vervelend voor alle betrokken partijen." Uit privacyoverwegingen voor de mishandelde medewerkers wil de Efteling niet vertellen hoe het nu met ze gaat.