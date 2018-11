Deel dit artikel:













Twee ‘pakketbezorgers’ slaan man met honkbalknuppel, wie herkent de daders? [FOTO’S] De twee mannen waren verkleed als pakketbezorgers. (Foto: Politie.nl)

UDEN - Een man is vorige maand in zijn huis aan de Kruisherenstraat in Uden geslagen met een honkbalknuppel. De twee daders waren verkleed als pakketbezorgers. Omdat de politie nog steeds op zoek is naar de mannen, zijn er nu duidelijke foto’s van de twee naar buiten gebracht.

Geschreven door Rebecca Seunis

Het voorval gebeurde op 20 oktober. Rond zes uur ’s middags werd er aangebeld bij het huis van de man. Toen hij de voordeur opendeed, stonden er twee mannen met kleding van een postorderbedrijf voor zijn deur. Pakketje

De twee hadden een kartonnen doos bij zich waar ze de knuppel uithaalden en het slachtoffer meerdere keren mee sloegen. De mannen zijn na de mishandeling weggerend richting de Burgemeester Buskensstraat. De politie hoopt dat mensen de twee daders herkennen.