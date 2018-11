Gaswinning Waalwijk mag ondanks flinke bezwaren toch worden uitgebreid

WAALWIJK - De gaswinning in Waalwijk mag worden doorgaan en worden uitgebreid. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken keurt het winningsplan van het Canadese bedrijf Vermilion Energy goed. Dat maakte het Rijk woensdagmiddag bekend.

Het Canadese gaswinningsbedrijf denkt dat de komende jaren in Waalwijk extra gas uit de grond gehaald kan worden. Daarvoor is in mei een plan gemaakt. Tegen de plannen waren aardig wat bezwaren, onder meer van het waterschap, de provincie en de betrokken gemeenten. De provincie gaf vorig jaar al aan het niet eens te zijn met het gaswinningsplan. De gaswinning gebeurt in de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk.

Ook veel inwoners van het gebied zijn tegen de uitbreiding van gaswinning. Zij hebben vorige maand een petitie aangeboden aan minister Wiebes. Ze vroegen hem toen om de gaswinning aan banden te leggen en over te stappen op duurzame energie.

Geen schademeldingen

Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit dit gasveld, Waalwijk-Noord, maar steeds een beetje minder. Volgens het ministerie is er sinds die tijd nooit een schademelding geweest door de gaswinningsactiviteiten. Vermilion verwacht in 2026 klaar te zijn met de productie.