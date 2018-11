Tommy (8) neemt deel aan WK schaken Spanje: 'Eerste keer ervaring opdoen, tweede keer winnen'

Het toernooi in het Spaanse bedevaartsoord is pas een paar dagen oud en Tommy heeft al twee overwinningen op zak. "Ik moest wel even wennen. In de eerste wedstrijd heb ik mijn tegenstander onderschat en had ik meer moeite om te winnen. De tweede wedstrijd speelde ik al wat beter", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van de Nederlands kampioen in de leeftijdsklasse onder tien jaar.

Zijn derde wedstrijd ging op het laatste moment niet door vanwege het slechte weer. "Ik vond het ook vreemd, maar misschien konden ze door het weer niet op tijd bij de wedstrijd zijn."

Beluister het interview met Tommy en lees daarna verder.

Tommy Grooten neemt deel aan het WK-schaken in Spanje





Plezier

Voor Tommy staan in totaal negen wedstrijden gepland. Aan een voorspelling voor de derde partij waagt hij zich niet. "Het is een goede tegenstander. Ik ga vooraf niet zeggen dat ik ga winnen, straks verlies ik de partij. Maar ik heb er wel vertrouwen in."

In gedachten droomt hij al van het wereldkampioenschap schaken onder acht jaar. "Dan zou ik heel blij zijn." Vooralsnog is het resultaat niet belangrijk. "Het gaat om het plezier. Ik wil hetzelfde doen als bij het Nederlands Kampioenschap. De eerste keer wil ervaring opdoen en de tweede keer wil ik het kampioenschap winnen."