Auto's kunnen damhert nog maar net ontwijken op A58 bij Etten-Leur, dier afgeschoten

ETTEN-LEUR - Een damhert heeft woensdagnacht voor gevaarlijke situaties gezorgd op de A58 bij Etten-Leur. Automobilisten konden nog maar net voor het dier uitwijken, zo schrijft de politie op Facebook. Staatsbosbeheer heeft het dier neergeschoten om te voorkomen dat er nog meer onveilige situaties kunnen ontstaan.

De politie beschrijft hoe ze afgelopen nacht meerdere meldingen kregen van bestuurders die bijna tegen het dier aan waren gereden op de A58. Het lukte agenten niet om het hert te vangen en daarom besloten ze hem over de geluidswal het bos in te drijven.

Maar slechts een paar minuten later kregen ze al een melding dat het dier op weg was richting de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur. Tijdens het zoeken in die wijk bleek dat het dier ook gezien was ter hoogte van de Rode Poort en de Spoorlaan in Etten-Leur. Na twee uur zoeken vonden ze het dier inderdaad op dat laatste adres.

Ook op andere plekken

Volgens Staatsbosbeheer heeft het damhert de afgelopen dagen ook voor gevaarlijke situaties in Hoeven, Prinsenbeek en andere plekken in Etten-Leur gezorgd. Daarom is door de Staatsbosbeheer besloten om het hert af te schieten, zodat het dier geen gevaar meer vormt voor automobilisten.