Kruikenstad heeft het beste van twee werelden: lekker happen in een Schrobbelèr bitterbal

TILBURG - Carnavalsvierders staan in hoogtijdagen vaak voor moeilijke keuzes. Want gooi je eerst dat glaasje met kruidendrank achterover of steek je die heerlijk geurende met vet bedruipte bitterbal in je mond? Twee iconische bedrijven in Tilburg hebben nu de oplossing gevonden. Snackfabrikant Van Geloven en distilleerderij Schrobbelèr komen met de Schrobbelèr bitterbal.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens de makers in Kruikenstad is de bitterbal ontwikkeld op basis van de kenmerkende likeurkruiden van Schrobbelèr. Alcohol zit er niet in, maar de fabrikanten verzekeren dat hij ook lekker smaakt met een echt glaasje Schrobbelèr. Lustrum Tilburgs carnaval

Dit jaar viert Tilburg haar carnavaleske lustrum 5 keer 11 jaar. Aanleiding voor Van Geloven en Schrobbelèr om hun krachten te bundelen en de episch ronde snack te maken. "Bij ons staat genieten en gezelligheid voorop. Een mooie match was dan ook snel gevonden", aldus de trotse makers. Aanstaande zondag, op 11-11 om 11:11 uur, kunnen liefhebbers hun tanden voor het eerst in de kruidenbal zetten. De bijzondere bitterbal wordt gelanceerd tijdens de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Tijdelijke bal

En gooi er maar snel een hoop in het vet, want de ludieke snack van de Tilburgse bedrijven is van tijdelijke aard. De bitterballen zijn alleen in de wintermaanden verkrijgbaar in horecazaken door het hele land.