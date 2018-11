BrabantZorg boycot onnodige zorgregels: 'Het is dweilen met de kraan open'

OSS - BrabantZorg uit Oss is de onnodige regels uit Den Haag meer dan beu. Het registeren van gegevens slokt zoveel tijd op dat de zorg aan hulpbehoevende ouderen in het gedrang komt, meent de zorginstelling voor ouderen. En daarom gaan ze de onnodige regels niet meer uitvoeren.

Vanaf 1 december is de instelling uit Oss verplicht om te registreren hoelang demente ouderen op de wachtlijst staan. Ze weigert dat. Als zorgmedewerkers ook moeten bijhouden hoelang mensen op de wachtlijst staan, hebben ze nog minder tijd voor zorgtaken, aldus BrabantZorg. Dan worden de wachtlijsten alleen maar langer.

'Met de rug tegen de muur'

BrabantZorg maakt haar boycot van onnodige regels bekend in een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Den Haag, die veel zorgregels opstelt. Volgens BrabantZorg belooft Den Haag wel om het aantal regels te verminderen, maar in werkelijkheid komen er alleen maar regels bij. “Het is dweilen met de kraan open.”

De instelling maakte er eerder al bezwaar tegen dat ze een dubbele registratie moest bijhouden van het medicijngebruik van ouderen. “We staan met de rug tegen de muur”, schrijft BrabantZorg over de problemen die alle regels veroorzaken. Veel medewerkers verlaten ook de zorg omdat ze zoveel tijd kwijt zijn met formulieren invullen.

'Geen onnodige regel'

De Nederlandse Zorgautoriteit kan BrabantZorg boetes opleggen als ze regels niet uitvoert. Een woordvoerder van de NZa zegt dat er eerst nog eens gesproken wordt met BrabantZorg. Volgens hem is het belangrijk dat de wachtlijsten voor demente ouderen worden bijgehouden. “Het is geen onnodige regel. We moeten inzicht hebben in de lengte van wachtlijsten.”