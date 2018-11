Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (56) uit Duitsland komt om het leven bij ongeluk met vrachtwagens op A4 bij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Op de A4 bij Bergen op Zoom is donderdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Daarbij is een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Duitse Herne om het leven gekomen. Vanwege het ongeluk was de rechterrijstrook enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

Geschreven door Corné Verschuren

Het ongeluk gebeurde rond halftwee bij knooppunt Markiezaat. Hulpdiensten waaronder ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De chauffeur is op de plaats van het ongeluk overleden. Onderzoek

De schade aan de vrachtwagens was enorm. Brokstukken lagen over de weg verspreid. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de vrachtwagen achterop zijn voorganger is gebotst. De politie is een onderzoek begonnen. Het verkeer vanuit Antwerpen moest omrijden via Breda (E19, A16 en A58).