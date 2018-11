Shirt van Messi, schoenen van Cruijff en bal van Van Basten zoeken nieuwe plek

“Dit doet echt pijn. Op drukke dagen moest ik de kinderen tegen sluitingstijd bij wijze van spreken de deur uit schoppen. Vooral bij de voetbalexperience waren ze niet weg te slaan. Maar de laatste maanden liepen de bezoekersaantallen terug. De formule is op deze plek uitgewerkt. Het is niet anders”, aldus stadioneigenaar Paul Hermsen.





Bijzondere ervaring

De voetbalattractie verhuisde in 2014 van Middelburg naar het Herstaco stadion. Hermsen: “Het is een unieke collectie op een bijzondere plek. Want waar heb je nu de mogelijkheid om in het stadion en zelfs op het veld te komen. Het museum is er meer voor de ouders. Kinderen gaan helemaal op in de verschillende spellen.”

Toekomst

Paul Hermsen hoopt dat het museum en de experience op een andere plek een nieuwe kans kunnen krijgen. “Het streven is om de boel bij elkaar te houden. Ik realiseer me dat een club daarvoor behoorlijk wat ruimte moet hebben. Maar inmiddels heeft Fortuna Sittard belangstelling getoond, dus wie weet.”

De voetbal van de winnende goal van de EK finale van 1988

De attractie is nog tot en met 31 december open in het RBC stadion in Roosendaal. “Grijp je kans nu het nog kan. Je zult er echt geen spijt van krijgen”, klinkt Hermsen overtuigd. En nee, zelfs wanneer het aantal bezoekers nu even stijgt, blijft de deur daarna dicht. “Mijn besluit staat vast.”