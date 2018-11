Deel dit artikel:













Al het moois vastleggen op GLOW: vijf tips van onze fotograaf foto: Kevin Cordewener

EINDHOVEN - Dansende lichtjes, gave effecten en veel beweging. Als je op GLOW rondloopt zie je genoeg moois om kiekjes van te maken. Maar dat felle en vaak bewegende licht in de duisternis is nog niet zo makkelijk vast te leggen. Om je een beetje op weg te helpen, hebben we vijf tips voor je op een rij gezet.

Geschreven door Maaike Cnossen

Kevin Cordewener gaat regelmatig op pad voor Omroep Brabant om foto’s te maken. Hij kreeg vrijdagavond alvast een voorproefje van GLOW en maakte daar deze reportage. Hij kan dus best de amateurfotograaf op weg helpen. Zijn tips:



1. Gebruik lichtsterke lenzen

“Dit zijn lenzen met een klein diafragma-getal, F1.8 bijvoorbeeld.”



2. Gebruik een statief

“Zo voorkom je dat je foto onscherp wordt door beweging. Gebruik vervolgens een lange sluitertijd zodat je de ISO-waarde omlaag kan zetten.”



3. Ga op zoek naar interessante composities

“Neem hier eens de tijd voor. Zet je statief eens wat hoger of juist lager. Of probeer het toch eens zonder. Om toch te werken met een lange sluitertijd zonder statief: ga op zoek naar iets waar je op kan leunen, denk bijvoorbeeld aan een muurtje of bankje.”



4. Zet de beeldstabilisatie uit

"Als je zonder statief fotografeert, corrigeert beeldstabilisatie lichte trillingen. Maar als je tip 2 opvolgt, heb je het dus niet nodig. Dan kan de functie juist voor onscherpe foto’s zorgen en dat is natuurlijk niet wat je wil."



5. Praat met andere fotografen

“Wil het maar niet lukken? Schiet eens andere fotografen aan. De meesten willen je graag helpen.”