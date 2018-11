Dit mag je niet missen, de zeven toppers van GLOW 2018 uitgelicht

Nieuw dit jaar is dat de route in verschillende categorieën is opgedeeld: Groot Licht, Nieuw Licht, Kunst Licht en Groen Licht. Als je alles wil bekijken, ben je zeker een hele avond bezig. Mocht je nu niet zo veel tijd hebben, heeft Omroep Brabant een korte top-route gemaakt.

1. Confluence

Dit lichtkunstwerk, een videomapping, is te vinden op de Sint-Catharinakerk. Altijd weer een publiekstrekker bij GLOW. Het project is geïnspireerd op de samenvloeiing van rivieren en beken, zoals de Dommel. Virtuele dansers nemen de bezoekers mee en reageren op de gevel van de kerk.

Foto: Kevin Cordewener.





Foto: Kevin Cordewener.





2. Tower of Light

Muziek, licht en schaduw wisselen elkaar af op rijksmonument de Lichttoren, ooit een gloeilampenfabriek. “Als kinderen vroegen we ons af wat er daarbinnen zou gebeuren? De visioenen die we daarover hadden willen we nu laten zien. Onze installatie is gebaseerd op het oorspronkelijke gebouw. Er komen bijvoorbeeld televisies naar voren, er gaan deuren open en dan zie je een fabriekje”, vertelt Jan Fabel. Hij maakte de projectie samen met Dirk van Poppel. Vorig jaar zaten zij achter publiektrekker Blob the Bulb.

Foto: Kevin Cordewener.

Bezoekers moeten hier uitkijken. Bussen rijden over de hoofdweg voor het kunstwerk. Kunstenaars maken zich zorgen. Mensen stappen soms in hun enthousiasme de weg op, om een betere foto te maken.

3. Qinhuai Street Nanjing

GLOW werkt dit jaar samen met een Chinese kunstenaar, die al jaren installaties voor het Qinhuai lichtfestival in Nanjing maakt. “Gu Ye Liang is echt een hele grote in China. Ik ben er heel trots op dat hij hier nu is. Hij hoort bij een klein groepje van drie kunstenaars in China die nog werken volgens eeuwenoude technieken. Alles is handgemaakt. De geraamtes van de lantaarns zijn bespannen met zijde en ander doek en worden hier in elkaar gezet. Ze zitten vol symboliek”, vertelt Tom Weerts, productiemanager van GLOW.



Het werk staat in het Victoriapark. Langs de hele GLOW-route staan ook Chinese lantaarns, die een boodschap overbrengen. Die kan bij Ping op het 18 Septemberplein worden ingesproken.

Foto: Kevin Cordewener.

4. GLOWIE Wants To Talk To You

Ontmoet GLOWIE, een hypermoderne chatbot. Zij wil jou helpen de allergelukkigste versie van jezelf te worden. Barry de Waal van Greenhouse Group: “We vinden het superspannend want het is voor het eerst dat in een chatbot verschillende dingen aan elkaar gekoppeld zijn: spreken, luisteren, lichtdesign en muziek. Ons doel is dat iedereen weer blij naar buiten komt. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij ‘sad’ is past Glowie zich qua kleur, geluid en muziek aan. We hopen dat mensen het gevoel krijgen dat er echt naar hen geluisterd wordt en dat je door het geluid en het design dat zich aanpast weer wat vrolijker wordt.”

Foto: Kevin Cordewener.

5. Gibson

Voor het Gerechtsgebouw aan het Stadhuisplein kun je spelen met licht. De lichtbundels in de installatie zoeken je op als je door het ‘lichtstraatje’ loopt. Ze volgen je, je kunt ze wegduwen of om je heen laten dansen. “Ik ben benieuwd hoe mensen dat ervaren,” zegt ontwerper en lichtdesigner Philip Ross. “Ga je je bijvoorbeeld afvragen of zo’n lichtbundel die je volgt, iets van je wil?”





Foto: Kevin Cordewener.

6. Evolution of Light

Kunstenaar Jaap van den Elzen heeft een enorme kijkdoos onder parkeerdek ’t Eindje gemaakt. In de installatie vertellen licht en geluid samen het verhaal van de evolutie van licht. Vanaf de oerknal tot het ontstaan van sterren en aarde. Van lasers naar LED, eindigend in een visie op de toekomst van het licht.

Foto: Kevin Cordewener.





7. De machine uitgevlogen 3

Bij dit kunstwerk lijkt het alsof er een vogel over de stad vliegt. Tussen de gevels van de Smalle Haven en het College zoekt het dier een uitweg, om vervolgens via het hoofdkantoor van de DELA in de nacht te verdwijnen. Soms vertrekt de vogel in noordelijke- dan in zuidelijke richting om even later weer achter het publiek op te doemen.

Foto: Kevin Cordewener.





Lichtshow GAME:ON

Een ander hoogtepunt, dat we nog even apart noemen, is de lichtshow GAME:ON in het Philips Stadion. Om dit te zien, moet je wel een kaartje kopen. In het stadion wordt een wedstrijd tussen schaduw en licht gespeeld.



In de binnenstad van Eindhoven zijn in totaal 31 lichtkunstwerken te zien. Het thema is dit jaar Shadows & Light. Het gaat niet alleen om de tegenstelling van zwart en wit, maar ook om veel en weinig, binnen en buiten, sober en uitbundig. Glow duurt nog tot en met volgende week zaterdag.