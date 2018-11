Deel dit artikel:













GLOW gaat weer van start, waar parkeer ik en wat ben ik kwijt? [KAARTJE] Lichtkunstwerk Stop the Light tijdens GLOW 2017 (foto: Lobke Kapteijns).

EINDHOVEN - Eindhoven staat sinds dit weekend weer volledig in het teken van en ín het licht. GLOW is gestart. Het lichtfestival duurt tot en met volgende week zaterdag. Een goede voorbereiding is het halve werk, dus waar parkeer je en waar moet je rekening houden met wegwerkzaamheden?

Geschreven door Maaike Cnossen

De gemeente Eindhoven is bezig met een opknapbeurt van de Vestdijk. Het centrum is daardoor moeilijker bereikbaar. Het Stationsplein een deel van de Stationsweg, een deel van de Vestdijk en de Kanaalstraat, Mathildelaan en Emmasingel zijn afgesloten. Volg de omleidingen op de borden en niet je navigatiesysteem. LEES OOK: Dit mag je niet missen, de zeven toppers van GLOW 2018 uitgelicht Vanwege de werkzaamheden is de parkeergarage aan de Theo Koomenlaan omgetoverd tot een gratis P+R. Vanaf daar kun je een deelfiets pakken of met een gratis buskaartje richting het centrum. Ook tijdens Glow is deze parkeergarage geopend. LEES OOK: Onze 5 weekendtips: HET feest barst los en tukken in de Brabanthallen Parkeerkaart

Als je liever wat dichterbij parkeert, kan je in het kaartje hieronder zien waar je terecht kan en wat je kwijt bent. De organisatie raadt mensen overigens aan om met het openbaar vervoer te komen. Voor mensen die van ver komen, is er een speciale aanbieding bij de NS. Je krijgt dan ook een kaartje voor de lichtshow in het Philips Stadion en een plattegrond van de GLOW-route.