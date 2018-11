Onze 5 weekendtips: HET feest barst los en tukken in de Brabanthallen

GLOW Eindhoven (zaterdag 10 t/m zaterdag 17 november)

Denk aan lichtkunstfestival GLOW Eindhoven, bijvoorbeeld. De binnenstad van Eindhoven verandert deze week ’s avonds in een wonderlijke wereld van projecties en animaties. Er is een hele route uitgezet. Het mooie is dat alles gratis ook! Iedere avond gaan de projecties om 18.30 uur aan. In het laatste weekend is er al vanaf 18.00 uur van alles te zien. Het kan tijdens GLOW wel druk zijn maar de route is zo uitgebreid dat iedereen het goed kan zien.

Je kan het beste met het openbaar vervoer komen. Recht tegenover het station, op The Student Hotel ligt de eerste projectie van de route. Daarna komen er nog 31. Niet dat je bij het station van start moet gaan, hoor. Je mag op elk willekeurig punt van de route beginnen. Je kan natuurlijk ook met de auto naar Eindhoven komen. In de buurt van de route zijn meerdere parkeergarages. Via een speciale site van GLOW kan je een parkeerplek reserveren.

Tweakers Gaming Live in Den Bosch (vrijdag, zaterdag en zondag)

Zoek je je vertier liever binnen dan kan je misschien naar Den Bosch gaan. In de Brabanthallen is Tweakers Gaming Live , een walhalla voor gamers. Er zijn demonstraties maar je kan ook veel zelf spelen. Vrijdag begint het evenement met een lanparty. Je kan vanaf 17.00 uur in de Brabanthallen terecht. Zaterdag opent de expo en beginnen de toernooien om 09.30 uur. Op zondag mag je al een uurtje eerder naar binnen.

Toegangsprijzen variëren. Ga je maar één dag dan betaal je 19,50 euro. Voor een tientje meer heb je een weekendticket. Wil geen minuut missen dan betaal je 69 euro. De Brabanthallen liggen een kwartiertje lopen van het station. Je kan ook met de auto komen. Er is zat parkeerplek bij de Brabanthallen.

Omdat de organisatoren begrijpen dat je zo lang mogelijk door wil gamen, hebben ze geregeld dat je in de Brabanthallen kan blijven slapen! Dus neem je matje en je slaapzak mee.

Een team van tv-programma Zinderend Zuiden is er dit weekend bij op Tweakers Gaming Live. Je ziet de beelden maandag vanaf 18.12 uur in Zinderend Zuiden op Omroep Brabant.

11-11 in Kruikenstad

Elfde van de Elfde (zondag)

De echte carnavalsvierders hebben komende zondag al lang en breed in hun agenda staan: het is hét begin van het carnavalsjaar. Op verschillende plekken in Brabant zijn er activiteiten. In Kruikenstad wordt het bijzonder. Ze hebben daar een jubileum! Er is 5x11 jaar carnaval in Tilburg. Het wordt gevierd met allerlei optredens. Vanaf 11.11 uur gaat het los in de Stadhuisstraat.

Ook in Kielegat kunnen ze er wat van! In Breda beginnen ze wat later. Vanaf 13.11 uur is het feest op de Grote Markt Zuid. Kielegats favoriete kapellen en andere feestvarkens zorgen ervoor dat het op de Grote Markt tot 20.30u volle bak carnaval is.

Niet alleen in de steden (natuurlijk is het ook in Oeteldonk en Tullepetaonestad Roosendaal de hele dag carnaval) wordt 11-11 gevierd. Ook de kleinere plaatsen gaan feestend het nieuwe seizoen in. Zo is er in het Land van Keijepaol het jaarlijkse liedjesfestival. Het gaat in Someren-Heide vanaf 11.11 uur los op het Kerkplein.

Natuurlijk is Omroep Brabant erbij als het carnavalsseizoen begint. Zondag kan je vanaf 18.46 uur alle hoogtepunten zien. In het programma Betty en Jordy trappen komt van alles voorbij.

Betty en presentator Jordy geven op Omroep Brabant het startschot

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!