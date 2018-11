Het openlucht graffitimuseum van Breda krijgt 95.000 euro van de provincie

BREDA - Blind Walls Gallery in Breda krijgt de komende twee jaar 95.000 euro van Kunstloc Brabant (voorheen BKKC en Kunstbalie) van de provincie Noord-Brabant. De Blind Walls Gallery nodigt doorlopend kunstenaars uit om in de stad muurschilderingen te maken geïnspireerd door het verleden, heden en toekomst van Breda.

De organisatie krijgt het geld voor de aanvraag ‘Groter dan de Grote Kerk’. De Blind Walls Gallery wil de muurschilderingen de komende jaren laten uitgroeien tot een typisch Bredase fenomeen.

Volgens Kunstloc dragen de muurschilderingen positief bij aan het cultureel-maatschappelijk beeld dat Breda wil uitstralen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda willen de Blind Walls Gallery de komende jaren laten uitgroeien tot minimaal 100 muurschilderingen. Over het beschikbare budget moet de gemeente nog een besluit nemen.

Op zo’n tachtig plekken in de stad zijn blinde muren en viaducten al voorzien van een schildering. Zo maakte kunstenaar Joren Joshua maakte een 120 meter lange muurschildering in een viaduct van de Terheijdenseweg in Breda.

