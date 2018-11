Van fabriek of kantoorpand naar woning: kwart van alle nieuwe huizen in Eindhoven is omgebouwd

EINDHOVEN - Door het ombouwen van kantoren, fabriekspanden, scholen en andere bestaande gebouwen kreeg Eindhoven er vorig jaar 560 nieuwe woningen bij. Dat is ruim een kwart van alle ‘nieuwe’ woningen. Eindhoven staat daarmee landelijk gezien op de derde plek.

In het hele land kwamen er 7,6 duizend van dat soort woningen bij, dat is acht procent van alle opgeleverde woningen.

Alleen in Amsterdam en Den Haag werden er omgebouwde woningen opgeleverd dan in Eindhoven. Een voorbeeld van zo’n project in Eindhoven is The Wall. Het voormalig kantoorpand van AON aan de Beukenlaan in Eindhoven werd omgebouwd tot bijna tweehonderd moderne lofts voor expats.

Studenten

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het in de meeste gevallen om huurwoningen. De bewoners van woningen uit transformaties zijn voornamelijk jonge eenpersoonshuishoudens met een laag basisinkomen. Een flink deel hiervan is student.

Benieuwd hoeveel panden er in jouw gemeente zijn opgebouwd tot woningen? Bekijk het kaartje hieronde