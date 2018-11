Politiek bezorgd over komst 'kindercasino' in Eindhoven, 'Dit moeten we niet willen'

EINDHOVEN - De komst van Gamestate speelhal in Eindhoven schiet CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg in het verkeerde keelgat. “Gemeentes hoeven geen vergunning te geven om kinderen aan gort te draaien”, zegt van Toorenburg in het programma Wakker. “Ik zeg gemeentes, houd ze buiten de deur!”

Nog voor kerst opent een Gamestate-vestiging in het centrum van Eindhoven. Van Toorenburg vergelijkt de spelletjeshal aan het Stationsplein met een casino, één waar kinderen gewoon naar binnen mogen. “Het is feitelijk gewoon een kindercasino.”

Maas in de wet

Volgens de wet mogen alleen achttienplussers een casino binnen. “Dit lijkt een soort maas in de wet te zijn, omdat het valt onder een soort kermisregime. Ik maak me er grote zorgen over, want formeel is dit gewoon een casino voor kinderen. Dat moeten we niet willen.”

In de speelhal kunnen prijzen gewonnen worden door spelletjes te spelen. Van Toorenburg: “Kinderen worden opgehitst met een soort ticketsysteem om zo veel mogelijk spelletjes te doen en geld uit te geven. We worstelen in Nederland met gokverslaving en kinderen zijn vatbaar voor dit soort dingen.”

Geen verband

Het Limburgse bedrijf Alrecrea breidt snel uit in Nederland met een keten van arcadehallen onder de naam Gamestate. Alrecrea-directeur Roel Veltmeijer wuift de kritiek weg in het Eindhovens Dagblad: De kansspelautoriteit heeft na alle kritiek van vorig jaar nog vastgesteld dat er geen verband is spelen in arcadehallen en het ontwikkelen van een kansspelverslaving."

Van Toorenburg probeert via de kamer aandacht te vragen voor de speelhallen. “We hebben niet voor niets gezegd dat kinderen niet een casino binnen mogen.”