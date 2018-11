44 jaar zijn ze samen: De Deurzakkers, laat het feest maar beginnen

Omdat Van Bracht in het buitenland verblijft, kan er op de 44 jaar alleen worden teruggekeken door zijn carnavalspartner Van Schijndel. “Het is net een huwelijk, we vullen elkaar goed aan. We zijn net een plus en een min. De één is creatiever en de ander is zakelijk veel beter.” Op de vraag wie de echte Deurzakker is, zegt Willem. “Daar is maar één antwoord op: dat zijn we allebei.”

Willem is gediplomeerd stemacteur

Ondanks dat ze al 44 jaar samen zijn, zijn ze individueel ook bezig met nieuwe activiteiten en zelfs met het opzetten van een nieuwe carrière. Van Schijndel mag zich sinds kort gediplomeerd stemacteur noemen. “Iedereen zegt dat ik een goeie stem heb”, zegt hij met de welbekende pretoogjes. De Deurzakker laat vervolgens een demo horen waarop hij te horen is als ‘de stem’ van allerlei bekende merken en winkelketens. “Dit is iets nieuws dat ik erbij ga doen, teksten en spotjes inspreken."

44-jaar Deurzakkers in boekvorm

Ergens in het carnavaleske jubileumjaar (44 jaar) moet er ook een boek komen over De Deurzakkers. In de (korte) video hieronder vertelt Willem van Schijndel dat de voorbereidingen voor dat boek al begonnen zijn.





Drie Uurkes Vooraf begint met de Deurzakkers

Carnaval valt volgend voorjaar laat, maar voor de aftrap zijn ze al geboekt. “Jazeker, we staan weer bij de Drie Uurkes vooraf in Eindhoven. Het feest kan beginnen. Dat is dan ook de laatste keer. Nee, nee, nee, grapje.” Clemens van Bracht en Willem van Schijndel blijven deurzakken, ook na 44 jaar!